В Нижнем Тагиле осудили пару, купившую наркотики через интернет

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении 46-летних мужчины и женщины, купивших наркотики.

Как было установлено судом, в октябре прошлого года женщина решила приобрести для себя наркотики через интернет. Чтобы забрать из тайника купленные 1,22 грамма вещества, тагильчанка взяла с собой приятеля. После того, как пара совершила покупку, их задержали полицейские.

В результате суд признал подсудимых виновными по ч. 2 ст. 228 УК РФ и приговорил женщину к 3,5 годам, а мужчину к 3 годам колонии общего режима.