В Нижней Салде женщина зарезала обидчика своего мужчины

Верхнесалдинский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы за совершение убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

В ночь со 2 на 3 января 2025 года она в компании своего сожителя и соседа распивала спиртные напитки в квартире дома по улице Уральской в Нижней Салде. В ходе застолья между мужчинами произошёл конфликт: сосед избил друга осуждённой и ушёл. Решив отомстить за своего возлюбленного, женщина взяла разделочный нож и направилась к соседу домой. Дверь квартиры оказалась не заперта, она проникла в комнату, где находился обидчик её друга, и ударила его ножом в живот. От полученных ранений он скончался на месте.

«Верхнесалдинский районный суд, с учётом обстоятельств уголовного дела, личности виновной, смягчающих и отягчающих её вину обстоятельств, назначил ей наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Также суд частично удовлетворил исковые требования родственника умершего, взыскав с осуждённой расходы на погребение и компенсацию морального вреда на сумму свыше 646 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.