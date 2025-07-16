В Нижнем Тагиле задержали рецидивиста по подозрению в краже и разбое

В полицию Нижнего Тагила обратился 57-летний местный житель и рассказал, что неизвестный похитил у него сотовый телефон и кофту. По словам потерпевшего, он познакомился с подозреваемым во дворе своего дома и пригласил его к себе выпить. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт, после которого подозреваемый ушёл, а позже хозяин обнаружил пропажу кофты и телефона.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемый — ранее судимый за имущественные преступления 36-летний мужчина, который освободился из мест лишения свободы в конце мая. Участковый уполномоченный заметил подозреваемого в районе магазина на Черноисточинском шоссе и задержал его.

В отделе полиции рецидивист дал признательные показания. Также было установлено, что он причастен к разбойному нападению на пенсионерку, о котором потерпевшая не сообщала в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность потерпевшей и обстоятельства преступления.

Оказалось, что нападение произошло неделю назад. 65-летняя женщина, работавшая в пункте приёма вторсырья, уже закрывала двери, когда на неё напал мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он ударил её ногой в живот, затащил в помещение и начал бить по голове. Затем он забрал из ящика деньги, после чего попытался вырвать серьги из ушей женщины. Испуганная женщина отдала украшения. Во время нападения мужчина грубо выкручивал ей руку и угрожал убийством.

Когда нападавший вышел из помещения, женщина закрыла за ним дверь. Он продолжал угрожать ей расправой, если она обратится в полицию. Опасаясь угроз, женщина не стала сообщать о нападении. В больнице ей поставили диагноз «перелом предплечья», а медикам она сказала, что получила травму при падении.

Подозреваемый объяснил полицейским, что был пьян и не понимал, что делает, но признал свою вину. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража) и ч. 3 ст. 162 УК РФ (Разбой). Подозреваемого отправили в СИЗО.