23-летний житель Нижнего Тагила признан виновным в публичном оправдании терроризма

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении 23-летнего жителя Нижнего Тагила Севастьяна В.

Напомним, как установило следствие, в январе-феврале прошлого года тагильчанин, по указанию куратора в соцсетях, оставил надписи, оправдывающие терроризм, на нескольких зданиях в Нижнем Тагиле. Молодой человек действовал в тёмное время суток в надежде остаться незамеченным местными жителями и сотрудниками полиции.

Противоправная деятельность обвиняемого была обнаружена и пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ.

В ходе расследования была проведена психолого-лингвистическая экспертиза, которая доказала наличие признаков оправдания терроризма в надписях, оставленных тагильчанином. Также были проведены осмотры мест происшествия, допросы свидетелей и самого подсудимого, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ и приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.