В Нижнем Тагиле будут судить мужчину за публичное оправдание терроризма

В Дзержинском районе города Нижний Тагил завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (Публичное оправдание терроризма).

По версии следствия, в январе-феврале 2024 года обвиняемый, следуя указаниям своего куратора в социальных сетях, нанёс на нескольких зданиях в Нижнем Тагиле надписи, оправдывающие террористическую идеологию. Мужчина действовал в тёмное время суток, стараясь оставаться незамеченным для окружающих и сотрудников полиции.

Противоправная деятельность обвиняемого была обнаружена и пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.