При взрыве на оборонном заводе в Копейске Челябинской области погибли 10 человек

В Копейске (Челябинская область) возбуждено уголовное дело после взрыва на предприятии «Пластмасс», унесшего жизни десяти человек. ЧП квалифицировано по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 217 УК РФ).

«По данным следствия, в вечернее время 22 октября 2025 года на территории одного из промышленных предприятий города Копейска в результате нарушения правил безопасности в технологическом процессе в цеху произошел хлопок. В результате инцидента имеются погибшие и пострадавшие, точное количество устанавливается», — говорится в заявлении Следственного комитета.

На месте происшествия организованы следственные мероприятия, ведется работа с потерпевшими и свидетелями из числа сотрудников предприятия, назначен комплекс судебных экспертиз.

Версии о возможной диверсии на предприятии пока не подтверждаются. Об атаке БПЛА, по официальной информации, речи тоже не идёт.

По данным губернатора Челябинской области Алексея Текслера на 11:30, пожар на предприятии ликвидирован. К разбору завалов привлекли силы Уральского учебного спасательного центра. Продолжаются работы по поиску пропавших без вести. На месте работают 10 специалистов психологической службы МЧС.

Пока официально подтверждена гибель десяти человек. В стабильно тяжелом состоянии госпитализированы ещё пять сотрудников завода. Два пациента находятся в ожоговом центре, ещё двое направлены в областную клиническую больницу. Одна пострадавшая остаётся в городской больнице Копейска, пока она не подлежит транспортировке.

В городе введён режим ЧС.