В Нижнем Тагиле нашли немецкий осколочно-фугасный снаряд времён Великой Отечественной войны

Накануне, 20 октября, на пульт централизованной охраны Нижнего Тагила поступило сообщение об обнаружении предмета, похожего на артиллерийский снаряд, при ремонте одного из зданий в Ленинском районе.

На место обнаружения прибыли сотрудники вневедомственной охраны, которые оцепили территорию, а также группа разминирования ОМОН «Рассвет» Управления Росгвардии по Свердловской области, обследовавшая находку. Обнаруженным предметом оказался долгие годы лежавший в земле корпус от немецкого осколочно-фугасного снаряда I.Gr.33 для 150-мм тяжёлого пехотного орудия времён Великой Отечественной войны со следами коррозии, не содержащий взрывчатых веществ.

Территория была обследована на предмет обнаружения других взрывоопасных веществ или предметов, а сам корпус передан следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.