Тагильчанку оштрафовали на 100 тысяч рублей за оправдание терроризма в интернете

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении 30-летней жительницы Нижнего Тагила Марии Б. Женщина обвинялась по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершённые с использованием СМИ либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

По информации АН «Между строк», тагильчанка в мессенджере Telegram публично поддерживала русофобскую идеологию и оправдывала совершение в 2023 году террористических актов на территории России.

В итоге суд назначил женщине штраф в размере 100 тысяч рублей и запретил администрировать сайты в интернете в течение двух лет.

Напомним, в июне этого года Росфинмониторинг внёс Марию в список террористов и экстремистов.