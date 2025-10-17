Суд в Нижнем Тагиле отказал в досрочном освобождении бывшему топ-менеджеру «Нота-банка» Дмитрию Ерохину, причастному к хищению 27 млрд рублей из кредитной организации

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) бывшему топ-менеджеру «Нота-банка» Дмитрию Ерохину, причастному к хищению 27 млрд рублей из кредитной организации и отбывающему наказание в ИК-13.

«Судом исследованы представленные сторонами доказательства, характеризующие личность осуждённого, его поведение, отношение к режиму отбывания наказания и в целом положительную характеристику от администрации исправительного учреждения. Однако суд пришел к выводу, что цели наказания в отношении осуждённого не достигнуты и что для своего исправления Ерохин Д. нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания», — сообщили в суде.

В 2021 году Ерохин уже предпринимал попытку выйти досрочно из мест лишения свободы, но суд отказал в удовлетворении его ходатайства.

Кроме того, в настоящее время в производстве суда находится его ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания, а также ходатайства его брата — Вадима Ерохина об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы и о замене наказания более мягким видом наказания.

Напомним, в августе 2024 года Останкинский районный суд Москвы вынес приговор братьям Ерохиным по делу о хищении более 27 млрд рублей из «Нота-банка». Бывший совладелец банка Дмитрий Ерохин получил 11 лет колонии общего режима, а его брат Вадим — восемь. Также были осуждены корпоративный директор банка Тимур Исхаков, директор департамента экономической безопасности Алексей Киреев и начальник отдела кредитования Андрей Симаков, они получили по пять лет лишения свободы.

По версии следствия, бывшие топ-менеджеры «Нота-банка» оформляли фиктивные кредитные договоры для «кредитования» подконтрольных юрлиц, которые реальную хозяйственную деятельность не вели.

С сентября 2014 года по октябрь 2015-го фигуранты дела по указанию Дмитрия Ерохина перечислили деньги со счетов банка на расчётные счета 64 подконтрольных организаций-заёмщиков на сумму более 26,8 млрд рублей. Похищенными деньгами они распорядились по своему усмотрению

Весной 2019 года Останкинский суд Москвы приговорил Ерохиных к 8,5 и 6,5 годам соответственно. Речь тогда шла о хищении 2,2 млрд рублей в «Нота-банке», среди потерпевших в этом деле была компания Аркадия Ротенберга. По делу проходили также финансовый директор банка Галина Марчукова, её сестра Лариса, а также гадалка Нона Михай, которой вменяли подстрекательство к совершению хищения.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.