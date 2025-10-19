Тагильские топонимы. Канава и «козьи загоны»

Многие топонимы со временем утратили свою актуальность и вышли из обращения. Так, вряд ли современному тагильчанину известно, что такое «Сугроб» или «Утопленник» — простонародные названия кафе «Снежинка» и «У тополя», просто потому, что таковых уже не существует более четверти века. Некоторые топонимы ещё встречаются в литературе или рассказах старожилов, постепенно переходя в разряд городских легенд.

Канава

В 60-х и 70-х годах ХХ века среди тагильчан нередко можно было услышать примерно такой диалог:

— Куда собираешься на выходные?

— На Канаву поеду, порыбачу.

— На автобусе поедешь?

—Нет, на кукушке.

В те годы поездки в выходной день на природу были необычайно популярны у тагильчан. Выехать старались как можно дальше от города, над которым день и ночь висел смог от металлургических и коксохимических предприятий. Самым близким из «далёких» мест отдыха был Черноисточинск и его окрестности. Свежий воздух, большой и чистый водоём, природные достопримечательности — всё здесь было в наличии и доступно. И если не было возможности уехать на выходные на базу отдыха своего предприятия, человек ехал на природу «дикарём», взяв с собой всё необходимое. Одним из тех мест в Черноисточинске, где на выходных всегда было людно, был Ушковский канал, или, как его называли местные жители, Канава.

Канава — Ушковский канал (фото Maksi Okato / CC BY-SA 4.0 / фрагмент ориг. изображения)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Ушковский_канал_%28Ушковская_канава%293.jpg/800px-Ушковский_канал_%28Ушковская_канава%293.jpg)

Канавой называл своё детище и его первостроитель — демидовский крепостной, гидротехник-самоучка Клементий Константинович Ушков, построивший канал протяжённостью 4,5 километра для переброски воды из реки Чёрной в пруд Черноисточинского завода. Устье канала со временем стало излюбленным местом рыболовов. И если выбраться на природу на два дня не позволяли дела семейные, многие просто брали снасти, наживку, немного провизии и ехали на Канаву порыбачить и подышать чистым воздухом до вечера.

Добраться из Нижнего Тагила до Канавы можно было либо на автобусе, либо по узкоколейке на пассажирском поезде, который в народе прозвали «кукушкой». Причём ехать на «кукушке» было предпочтительнее: если автобусы в пригород в те времена ходили абы как, да и часто ломались на разбитых дорогах, то поезда по Висимо-Уткинской узкоколейке ходили строго по расписанию, и случаев аварий в дороге почти не было.

Сама Висимо-Уткинская узкоколейная железная дорога была построена ещё в 1895 году. По ней осуществлялась перевозка металла между демидовскими заводами и доставка грузов до пристани на реке Чусовой. Узкоколейка активно использовалась и в советское время, став одним из видов общественного транспорта пригородного направления. По ней осуществлялись перевозки грузов и пассажиров между Нижним Тагилом и посёлками Антоновский, Черноисточинск, Уралец, Висим, Висимо-Уткинск и другими.

Но почему «кукушка»? Дело в том, что в 1964 году на Висимо-Уткинской узкоколейной дороге был поставлен на прикол последний паровоз, и все перевозки стали производить тепловозы ТУ2 и ТУ4. Двойной гудок тепловозов ТУ2 напоминал крик кукушки, и этого было достаточно, чтобы в народе за поездами закрепилось прозвище «кукушка».

«Кукушка». Тепловоз ТУ2 с пассажирским составом (фото Андрея Пичугина / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/nizhnetagilskaja-uzkokolejka//Kukushka-v-poselke-Visimo-Utkinsk.1989-god.-Foto-Pichugin..jpg)

На Висимо-Уткинской железной дороге было 24 остановочных пункта, в том числе и станция «Канава», от которой до самого Ушковского канала было рукой подать. Билет на проезд стоил дёшево: о8 копеек в 50-е годы, 40 копеек в 80-е. А ходили поезда по узкоколейке весь день; был даже дежурный рейс, подбиравший закончивших смену железнодорожных рабочих и тех отдыхающих, кто опоздал на последний поезд.

Но если топоним Канава всё ещё используется и даже нашёл отражение на дорожных указателях, то о «кукушке» тагильчане уже стали забывать. В 1998 году, несмотря на многочисленные протесты жителей Нижнего Тагила и Пригородного района, прекратилось движение пассажирских поездов по узкоколейке. Была ликвидирована пассажирская станция «Кедун-Быково» в Нижнем Тагиле, закрыты станции в Висимо-Утке, Висиме, Черноисточинске. Узкоколейка была на балансе НТМК и руководство предприятия приняло решение о ликвидации дороги. В 2002 году начался разбор путей, разъездов и демонтаж оборудования. В 2006 году движение на дороге прекратилось полностью. В течение года снятые рельсы, вагоны, платформы и думпкары были порезаны на лом.

«Козьи загоны»

Если строго следовать определению термина «топоним», то «козий загон» не совсем ему соответствует. Скорее его можно отнести к квазитопонимам. Но мы не будем акцентировать на этом внимание и углубляться в лингвистические дебри.

Итак, «козьими загонами» в Нижнем Тагиле после 1924 года стали называть танцплощадки в парках и местах общественного отдыха. В обиход это название вошло после того, как власти решили заново открыть бывший «волковский сад» близ пересечения улиц Этапной (Липовый тракт) и Тагильский Криуль (Черных). Привычное для местных жителей место отдыха назвали Парком имени А. М. Горького, но изобретать велосипед не стали, а просто постарались повторить то, чем купец Волков развлекал посетителей своего «сада». Установили качели, карусели, парашютную вышку, лотки и ларьки с пивом и сладкой выпечкой и восстановили танцплощадку, которую решили обнести забором. Денег у устроителей Парка имени Горького было немного, поэтому они огородили танцплощадку полутораметровым штакетником, который, по слухам, закупили у одной местной артели. Таким штакетником обычно огораживали загоны для домашнего скота, когда выпускали его после зимы на «разгуляй». Выйские острословы сразу подметили сходство и танцплощадку прозвали «козьим загоном».

Год спустя ноу-хау приметили устроители досуга в Городском саду (ныне Парк им. Бондина) и огородили свою площадку для танцев точно таким же штакетником. В 1935 году, начав строить Парк культуры и отдыха Вагонстроя, директор строительства Марьясин отправился перенимать опыт в Городской сад и в Парк имени Горького, и танцпол, огороженный штакетником, появился и в вагонском парке. К тому времени в Нижнем Тагиле уже все танцплощадки называли «козьими загонами». Знали об этом в профкоме НТМЗ/НТМК или нет — неизвестно, но когда встал вопрос об открытии танцплощадки в Парке культуры металлургов, для этого выстроили крытый павильон округлой формы с большими окнами. Павильон прослужил металлургам 20 лет, обветшал и был разобран. Для танцплощадки выделили другое место, которое обнесли всё тем же штакетником, и прозвище «козий загон» прилипло и к ней.

Танцплощадка ПКиО НТМК (фото Игоря Аминова / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора)

(https://aminoff.ru/wp-content/uploads/2020/03/Tantsy-80-e.jpg)

Первыми избавились от «некультурного» топонима вагоностроители. После открытия Дворца культуры УВЗ танцплощадку в парке закрыли и перенесли во внутренний двор Дворца. Называть площадку, отделанную серым мрамором, с выходом в буфет, «козьим загоном» ни у кого язык не поворачивался. А танцплощадка вскоре получила официальное название — «Летняя».

В 70–80-х годах прошлого века танцы переместились с открытых площадок в помещения домов и дворцов культуры, и прозвище «козий загон» постепенно исчезло из обихода.

(продолжение следует)

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»