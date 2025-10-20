В Нижнем Тагиле 230 домов не могут перейти на льготный тариф за электроэнергию

В прошедший четверг, 16 октября, на заседании постоянной комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Нижнетагильской городской думы депутаты обсудили вопрос перевода многоквартирных домов на пониженный тариф по электроэнергии для зданий, оборудованных стационарными электроплитами.

Как сообщил начальник управления жилищного и коммунального хозяйства администрации города Павел Ивушкин, на территории муниципального округа находится 2466 многоквартирных домов, из которых 1258 газифицированы, в 978 установлены электроплиты, а к 230 применяется повышенный тариф на электроэнергию.

«Из 230 многоквартирных домов, к которым применяется высокий тариф, 18 признаны аварийными, 16 являются общежитиями, и 5 не соответствуют техническим требованиям, так как в квартирах были выявлены огненные плиты. Исходя из этого, на сегодняшний день переходу на низкий тариф подлежит 191 дом», — рассказал Павел Ивушкин.

В 32 домах, которые потенциально могут перейти на сниженный тариф, жители не обеспечили доступ сотрудникам БТИ в помещения для внесения изменений в технический паспорт, в связи с чем переход оказался невозможен.

«В этих домах собственниками не были приняты решения по этому вопросу. Большая часть этих домов неблагополучные и находятся под управлением УК “УКИКО” и “МУП Градмаш”», — отметил чиновник.

Несмотря на то, что в домах фактически демонтированы печи и газовые плиты, в документах БТИ они всё ещё числятся, а соответственно, к дому не может быть применён пониженный тариф. В некоторых домах перевод на пониженный тариф признали нецелесообразным из-за аварийного состояния, поскольку жителей планируют расселять в ближайшие годы. Было отмечено, что для перевода домов на пониженный тариф сотрудники БТИ должны внести изменения в технический паспорт дома по инициативе собственников, которые в части домов её не проявили.