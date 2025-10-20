В Нижнем Тагиле разыскивают 87-летнего Анатолия Кузнецова

В Нижнем Тагиле разыскивается 87-летний Анатолий Кузнецов, нуждающийся в медицинской помощи. По информации поискового отряда «ЛизаАлерт», пенсионер днём 17 октября вышел на прогулку из дома в Дзержинском районе, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Согласно информации из ориентировки, пропавший худощавого телосложения, рост около 160 см, волосы седые, глаза серые. Был одет в синюю куртку, синие штаны, чёрные кроссовки и коричневую шапку.

Просьба ко всем, кто видел пропавшего, сообщить информацию по горячей линии «ЛизаАлерт» по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.