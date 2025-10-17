В Нижнем Тагиле суд лишил прав автоледи, не уступившую дорогу экипажу ДПС

19 сентября 2025 года в Нижнем Тагиле на пересечении улиц Победы и Пархоменко произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mitsubishi Carisma, за рулём находилась Дарья Г. В ходе движения она не предоставила преимущество патрульному автомобилю ДПС.

В отношении Дарьи был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ, касающейся непредоставления преимущества транспортному средству с включёнными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. Уточняется, что водитель патрульного автомобиля ПДД не нарушал. Из её объяснений следовало, что она пересекала перекрёсток на разрешающий сигнал светофора, но из-за другого автомобиля не заметила патрульную машину и не услышала сирену.

Основными доказательствами стали видеозапись из патрульного автомобиля и данные с камер системы «Безопасный город». Эти материалы доказали, что на машине ДПС имелись специальные цветографические схемы и надписи, а также работали проблесковые маячки и звуковой сигнал. Это свидетельствовало о том, что автомобиль имел статус специального транспортного средства и требовал приоритета на дороге.

Суд учёл, что Дарья в течение этого года 22 раза нарушала правила дорожного движения. Среди этих нарушений были превышение скорости, движение по полосе общественного транспорта и проезд на запрещающий сигнал светофора.

Мировой судья признала Дарью виновной по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на 6 месяцев.

Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.