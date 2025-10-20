В Нижнем Тагиле не хватает муниципальных квартир для переселения из ветхого жилья

На комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Нижнетагильской городской думы обсудили вопросы выявления, учёта и ремонта муниципального жилищного фонда.

Как рассказала начальник управления по учёту и распределению жилья администрации Нижнего Тагила Викторина Пырина, на 1 января 2025 года в реестре муниципальных жилых помещений числится 6853 объекта, из которых более 1 тысячи числятся свободными. Около 2 тысяч помещений в 145 зданиях, расположенных на улицах Юности, Металлургов, проспекте Дзержинского и других, большая часть из которых являются общежитиями, требуют проведения ремонтных работ.

За прошедшие 2023 и 2024 годы на ремонт муниципального жилья было выделено 50 млн рублей, за счёт которых отремонтировали 61 жилое помещение, преимущественно для тагильчан, переселяемых из аварийных домов. К концу этого года планируется отремонтировать 44 помещения, в 33 из которых все работы завершены, а ещё 11 находятся в процессе.

Несмотря на наличие 47 аварийных домов, в которых муниципалитету принадлежит около 120 помещений, программа расселения в этом году затронула лишь один дом, а на следующий год планируется расселение ещё двух. Как отметили в администрации, очередь на получение жилья в Нижнем Тагиле превышает возможности муниципального фонда примерно на 80%.