В Нижнем Тагиле произошло смертельное ДТП

В минувшую субботу, 18 октября, около 4:00 в Нижнем Тагиле, на регулируемом перекрёстке в районе дома № 2а по улице Юности произошло смертельное ДТП.

Как рассказали АН «Между строк» в Госавтоинспекции Нижнего Тагила, по предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Lada, двигаясь по улице Юности, выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в Renault Logan под управлением 29-летнего мужчины, который остановился на запрещающий сигнал светофора в этой же полосе в попутном направлении. От удара отечественная легковушка отлетела в бетонное ограждение и опрокинулась.

В результате аварии водитель Lada скончался на месте. Его пассажир, 22-летний мужчина, с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу Нижнего Тагила.

«Автоинспекторами установлено, что погибший водитель ранее был лишён права управления транспортными средствами по статье 12.8 КоАП РФ за управление в состоянии опьянения, однако после истечения срока лишения не восстановил права управления в установленном порядке. Также известно, что водитель и пассажир в момент аварии не были пристёгнуты ремнями безопасности», — сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила.

Водитель Renault Logan, также житель Нижнего Тагила, имеющий 2-летний стаж вождения, был трезв и за последний год к административной ответственности не привлекался.

На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа провели процессуальные действия. Назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская, для установления состояния погибшего водителя в момент ДТП. Ведётся расследование.