Педагог из школы № 81 Нижнего Тагила победила во Всероссийском конкурсе наставников «Быть, а не казаться»

Учитель русского языка и литературы из школы № 81 Нижнего Тагила Анжела Ершова стала победителем Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться» в номинации «Опытный наставник», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Конкурсный проект педагога был посвящён Нижнему Тагилу и его жителям, которые живут рядом — ученикам, коллегам и жителям города, «каждый из которых своим трудом делает лучше малую родину и страну».

«Труд наставников — основа патриотического воспитания и духовной преемственности. Именно благодаря таким людям подрастающее поколение учится ответственности, уважению к старшим и стремлению работать на благо своей страны», — отметил директор департамента молодёжной политики Свердловской области Денис Протасов.

В этом году в конкурсе, направленном на развитие института наставничества и укрепление гражданско-патриотического воспитания молодёжи, приняли участие 70 тысяч человек из 79 регионов России. Победители войдут в кадровый резерв молодёжной политики и смогут реализовать свои проекты не только в рамках своего города, но и масштабировать их по всей стране.