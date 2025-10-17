Тагильский ФК «Уралец-ТС» готовится к решающей битве за бронзу

19 октября, в воскресенье, команда ФК «Уралец-ТС» сыграет в решающем выездном матче за бронзу с ФК «Оренбург-2». Под конец сезона тагильская команда удержалась в гонке за медали благодаря серии уверенных побед. Переломным моментом стал матч против ФК «Челябинск-2», который закончился сокрушительным разгромом соперника — 6:0.

Главный тренер ФК «Уралец-ТС» Юрий Матвеев в беседе с журналистом АН «Между строк» отметил, что, как и раньше его, команда будет активно прессинговать, играть в атакующий футбол, но при этом не забывать и про оборону.

«У соперника достаточно быстрая команда, поэтому фаза перехода из обороны в атаку у них очень опасна. Мы планируем нейтрализовать эту угрозу и навязать им нашу игру», — говорит тренер.

Также Юрий Матвеев заявил, что в стартовом составе команды на предстоящий матч не будет серьёзных корректировок.

«До игры ещё два дня, поэтому возможны разные варианты. Всё будет зависеть от здоровья конкретных футболистов и от качества их работы в тренировочном процессе», — отметил главный тренер команды.

В беседе с нашим журналистом Юрий Матвеев также аккуратно подвёл предварительные итоги сезона и поделился планами на следующий.

«Думаю, что этот сезон был достаточно хорошим. Были какие-то неудачи, свойственная нам нестабильность, но мы знаем, над чем работать и в каком направлении двигаться. Я считаю, что в качестве игры и в плане результатов мы сделали шаг вперёд. Если хотим дальше развиваться, то нужно делать ещё три шага вперёд. У нас амбициозный руководитель, поэтому он ставит перед нами максимальные задачи. Этот год был втягивающим, поэтому в следующем сезоне будут самые высокие требования. Будем бороться за выход в следующую лигу», — заявил тренер «Уральца-ТС».

Капитан команды Максим Горин считает, что атмосфера в коллективе царит отличная, и команда ответственно готовится к завершающему матчу чемпионата.

«Какой-то особенной подготовки нет, для нас важен каждый матч, в каждой игре работаем только на победу. Коллектив у нас сплочённый и заряженный на успех, с настроем никаких проблем нет», — уверен капитан ФК «Уралец-ТС».

Основной голкипер ФК «Уралец-ТС» Максим Московец, в свою очередь, отметил, что оренбуржцы — это молодая и очень динамичная команда, которая показывает в этом сезоне хороший футбол, поэтому борьба за бронзу будет очень тяжёлой.

«Соперники навязывают борьбу на всех участках поля и играют очень организованно. Все понимают значимость этого матча, но дополнительного давления нет. У нас есть шанс попасть в тройку лидеров, и мы будем делать всё для этого», — поделился своим мнением Максим.

Также Максим поддержал слова своего тёзки о том, что настрой и подготовка к решающему матчу не являются какими-то особенными.

«Подготовка к этому матчу не отличается от других. Работаем в обычном режиме. Для нас это очередная игра, заключительная в этом сезоне. В первом круге мы уступили 0:2, поэтому сейчас настрой только на победу», — подчёркивает голкипер.

С 2023 года при поддержке металлургического холдинга «Тагильская Сталь» команда «Уралец-ТС» последовательно строит новую историю тагильского футбола — от уверенного перезапуска в любительской лиге до призовых мест в профессиональном дивизионе.

Финальный 26-й тур пройдёт уже в это воскресенье в Оренбурге на арене стадиона «Газовик» в 17:00 по уральскому времени. На кону — бронзовые медали. После 25 туров у «Оренбург-2» — 43 очка, а у «Уралец-ТС» — 42, поэтому только победа в очной встрече позволит тагильчанам занять 3-е место.

Посмотреть прямую трансляцию матча можно на официальной странице клуба во «ВКонтакте» https://vk.com/fc_uralects?from=groups

Напомним, что за этот сезон ФК «Уралец-ТС» одержал 12 побед, 6 ничьих и потерпел 7 поражений.