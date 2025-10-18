Тагильские топонимы. Ключи, Двухскалка и Болото

Топонимы появляются в нашей жизни часто, но далеко не все они проходят проверку временем. Чаще всего они не приживаются из-за того, что теряют свою актуальность, реже — из-за того, что исчезает сам названный объект. В этом выпуске мы вспомним некоторые топонимы, которыми иногда пользуемся до сих пор.

Ключи

Ещё в 50–60-х годах ХХ века тагильчане называли Ключами самую старую часть нашего города, которая простиралась от улицы Челюскинцев (прежде — Извездной) до улицы Черных (ранее —Тагильский Криуль). Когда в наши дни экскурсоводы называют исторической частью города купеческую застройку на улицах Уральской, Карла Маркса и проспекте Ленина, это не совсем так, так как настоящая историческая часть — это как раз район Ключей. И в этом нет ничего удивительного: когда Нижнетагильский завод только строился и начинал работать, рабочий люд селился поближе к заводу и к руднику на горе Высокой, а это происходило в 1722–1725 годах.

Почему район был назван Ключами? Именно потому, что у подножья горы Высокой и по берегам речки Рудянки из-под земли било множество ключей. И строиться первые работники завода и рудника старались ближе к этим источникам чистой воды. Старожилы рассказывали, что почти в каждом огороде был неглубокий колодец, который подпитывался подземными водами. Ключи питали своей водой две речки — Рудянку и Гальянку, а также большое Гальянское болото. По словам гидрогеолога Высокогорского железного рудника Александра Васильевича Тутунина, многочисленные ключи появились из-за большой водяной «линзы», залегавшей у подножья горы Высокой недалеко от поверхности. Первые 100–150 лет, пока руду собирали с поверхности или добывали на небольшой глубине, водяная «линза» оставалась в неприкосновенности и являлась источником чистой воды для местных жителей. Позднее, когда руду стали добывать карьерным способом структура горных пород была нарушена, и подземные воды стали уходить (в том числе и в карьер). В результате обмелели реки Рудянка и Гальянка, и стало высыхать Гальянское болото.

Вид на Ключи из сквера Рабочей молодёжи (фото неизв. автора 1950 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb//Panorama-goroda-iz-skvera-Rabochej-molodezhi.-Zdanija-metallurgicheskogo-zavoda-im.-V.V.-Kujbysheva-doma-i-ogorody-zhiloj-chasti-Kljuchi-gora-Vysokoja.-1950-gg-2.jpg)

Первыми жителями Ключей были старообрядцы, пришедшие на Средний Урал из Нижегородской губернии и нашедшие «человеческое отношение к себе и к своей вере» со стороны заводчиков Демидовых. Староверы были людьми трудолюбивыми, исполнительными и честными, и именно из ключевских старообрядцев вышло большинство заводских приказчиков и тагильских купцов. На начало 1927 года на Ключах насчитывалось 560 дворов, в которых проживало 2797 человек. Большинство жителей района работало на заводе либо на Высокогорском и Меднорудянском рудниках.

В настоящее время район Ключей многими тагильчанами воспринимается как часть Гальянки, но ещё в начале ХХ века эти два района были отдельными частями заводского посёлка.

Двухскалка. Пихтовые горы

Часто гости Дзержинского района после экскурсии по улицам и знаковым местам Вагонки задают один вопрос: «Почему Пихтовые горы называются горами, хотя гора одна?». Вопрос законный, так как гора действительно одна. Но вот вершин у горы две — два скальных выступа в сотне метров друг от друга. Если смотреть на гору со стороны улицы Ильича или проспекта Вагоностроителей, второй вершины просто не видно. Но если смотреть со стороны Ленинградского проспекта или Девятого посёлка, то обе вершины видны.

В общем-то, само название Пихтовые горы сравнительно молодое и вошло в широкий обиход уже после войны. А вот первостроители «Уралвагонзавода» называли гору Двухскалкой именно из-за двух скальных вершин. Гора быстро стала излюбленным местом зимнего отдыха для работников Вагонстроя. Первые лыжные трассы здесь начали прокладывать ещё в 1938 году, когда ЦИК СССР опубликовал вторую редакцию нормативов ГТО (Готов к труду и обороне), которые стали очень популярны у студентов и в среде рабочей молодёжи, а в 1940 году стали обязательны и для учащихся средних школ, начиная с 13 лет. Зимой на Двухскалке проводились лыжные забеги на выполнение нормативов ГТО, летом — легкоатлетические и спортивно-военизированные эстафеты. Инициаторами многих соревнований выступали комсомольцы УВЗ. Вскоре после войны, в 1946 году, они пришли к руководству завода с предложением построить на горе лыжную базу. Идею поддержал директор завода Иван Васильевич Окунев. Строили лыжную базу хозспособом, и комсомольцы УВЗ каждые выходные приезжали помогать строителям. В 1948–1949 годах на горе появилось здание лыжной базы с котельной, баней и пунктом проката лыж, а вскоре был построен и трамплин.

Лыжная база УВЗ (фото неизв. автора 1950-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Tramplin-na-Pihtovoj-gore-foto-1950-g.-1.jpg)

База строилась на склоне, поросшем хвойным лесом, в котором преобладали деревья пихты. Они-то и дали официальное название горе — Пихтовая. А так как вершин у горы две, вскоре появилось название Пихтовые горы. А название Двухскалка осталось народным и используется до сих пор.

Болото

Если вы жили на Вагонке, то, возможно, слышали: «Он живёт где-то на болоте» или «Купил в магазине на болоте». И наверняка удивлялись, узнав, что «болотом» называют вполне обычный спальный микрорайон между улицей Энтузиастов и Ленинградским проспектом. Но почему?

История этого топонима уходит корнями в период строительства «Уралвагонзавода». Тогда при застройке «Посёлка № 9» (ныне микрорайон Девятый посёлок) были проведены земляные работы по обеспечению посёлка технической водой. Для этого на реке Ежовке были устроены несколько искусственных водоёмов, откуда жители посёлка должны были брать воду для хозяйственных нужд. А для сброса излишков воды был прорыт канал, по которому вода должна была уходить в речку Белую Ватиху. Но на пути канала оказалась низина, где стала скапливаться вода, и довольно быстро это место оказалось заболоченным. Болото не раз пробовали осушить, отводя воды в сторону, но результата эти мероприятия не дали, так как каждую весну со склонов Пихтовой горы в низину стекала масса вешних вод.

Осушили болото только в начале 60-х годов прошлого века, когда места для многоквартирных жилых домов стало катастрофически не хватать. Но даже после осушения этот участок ещё долго называли болотом, и руководители УВЗ, и строители, возводившие там хрущёвки. Топоним жив до сих пор, хотя в наше время понятен лишь коренным жителям Дзержинского района.

(продолжение следует)

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».