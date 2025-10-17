В Нижнетагильской городской думе подвели итоги озеленения города в 2025 году

Накануне, 16 октября, на заседании комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Нижнетагильской городской думы обсудили итоги мероприятий по озеленению города в 2025 году.

В этом году на проведение работ по озеленению из бюджета Нижнего Тагила было выделено 44 млн рублей, из которых 19,19 млн рублей — на высадку растений и 24,81 млн рублей — на кронирование и валку аварийных деревьев. Сейчас законтрактовано чуть более 34 млн рублей, дополнительно размещена закупка на выполнение работ по валке и кронированию деревьев на территории города почти на 10 млн рублей, подписание контракта запланировано на сегодня, 17 октября.

В рамках уже заключённых контрактов было закуплено 499 декоративных деревьев и 746 многолетних кустарников, высадка которых запланирована на улицах Красногвардейской, Фрунзе, Пархоменко, Космонавтов, Восточной, а также на Черноисточинском шоссе и Уральском проспекте. Также предусмотрены работы по вырубке 118 аварийных деревьев и посадке 475 новых, в том числе 45 берёз, 110 лип, 120 рябин и 330 кустарников. Часть работ уже была произведена на улице Пархоменко и на Уральском проспекте.

В парках и скверах города было высажено 60 деревьев — дубов, лип и тополей, а также 220 кустарников. Директор МБУ «Служба экологической безопасности» Лариса Носовская отметила, что приживаемость деревьев в этом году составила почти 100%. Кроме того, в этом году в теплицах Горзеленхоза было выращено около 407 тысяч многолетних и однолетних цветов, которыми было оформлено 60 объектов декоративного озеленения площадью более 7 тысяч квадратных метров.

Начальник отдела по экологии и природопользованию администрации Нижнего Тагила Татьяна Орлова сообщила, что уже начата подготовка планов по озеленению на 2026 год. Сейчас специалисты проводят камеральные работы, составляют схемы посадок и подбирают подходящие участки с учётом инженерных коммуникаций.