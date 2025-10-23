В Нижнем Тагиле мужчина избил и ограбил случайного прохожего

Тагилстроевский суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении ранее судимого за наркотики и грабёж 31-летнего местного жителя Александра Коньшина. Мужчина обвинялся по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия опасного для жизни или здоровья).

Инцидент произошёл вечером 8 октября 2024 года на улице Победы. Коньшин обратился к ранее ему незнакомому 19-летнему Степану (имя изменено) с просьбой одолжить мобильный телефон для звонка. Степан согласился и набрал нужный номер, но Александр выхватил телефон и направился в подъезд ближайшего дома.

Степан последовал за ним, опасаясь потерять гаджет. Александр не реагировал на просьбы вернуть телефон и потребовал пароль от устройства. Степан отказался, и между ними завязалась борьба. Александр прижал Степана к батарее, о которую тот ударился головой. После этого Александр начал избивать Степана, нанося множественные удары по голове и телу.

Когда Степан смог подняться, Александр потребовал у него деньги. Степан передал ему 1000 рублей, но этого оказалось недостаточно. Александр позвал его в квартиру, где снова начал требовать телефон. Получив отказ, он продолжил избиение. Степан отдал последние 100 рублей, но в какой-то момент смог вырваться, убежать из квартиры, и обратиться в полицию.

В результате нападения у Степана были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом носа и множественные кровоподтёки на лице и голове. Александр был задержан в тот же день и полностью признал свою вину. Он возместил потерпевшему ущерб на сумму 2000 рублей и выплатил ещё 50 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда и расходов на лечение.

В ходе предварительного расследования и в суде Александр продолжал признавать свою вину и неоднократно извинялся перед потерпевшим. Однако извинения Степаном не были приняты, поскольку он считал их не искренними. Суд учёл, что Александр ранее был дважды судим за незаконный оборот наркотиков и грабёж.

Тагилстроевский районный суд приговорил Александра Коньшина к 2 годам 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. С него также взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тысяч рублей в пользу потерпевшего.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.