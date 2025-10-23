В Нижнем Тагиле прокуратура добилась обеспечения транспортной инфраструктуры для инвалидов

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила провела проверку соблюдения федерального законодательства при обеспечении доступности транспортной инфраструктуры для инвалидов.

Проверка показала, что в общественном транспорте перевозчика ООО «Объединение «СОЮЗ-НТ» не осуществляется оповещение пассажиров об остановке транспортного средства на остановочных пунктах посредством звукового и визуального информирования, в салонах транспортных средств не размещена информация для слабовидящих, дублированная рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Прокуратура направила в суд исковое заявление к ООО «Объединение «СОЮЗ-НТ» об устранении допущенных нарушений федерального законодательства.

На основании изложенных доводов и представленных по делу доказательств Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил исковые требования прокурора.

После вмешательства надзорного ведомства в общественном транспорте перевозчика «СОЮЗ-НТ» размещена информация для слабовидящих, дублированная рельефно-точечным шрифтом Брайля, установлены системы аудиовизуального оповещения пассажиров об остановках транспортного средства на остановочных пунктах.