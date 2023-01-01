Первый день нового года, или Как просмотр фильмов и праздничных телепередач заменил активный отдых

Новогодние праздники — это не только застолье и подарки, но и отдых. Активный или пассивный — выбирает каждый индивидуально. Кто-то с утра 1 января встаёт пораньше и отправляется в лес на лыжную прогулку, кто-то просыпается ближе к полудню и, плотно пообедав, едет на Долгую или Белую гору кататься на санках, кто-то продолжает раздумывать до вечера и, наконец, решает посетить ёлку на Театральной площади или устроить семейный культпоход в кино. А кто-то проводит весь день на диване перед телевизором. Социологи подсчитали, что до появления в нашей стране телевидения число сограждан, предпочитавших активные виды отдыха 1 января, достигало 60%, а в наши дни оно не превышает 15%.

Россиян начали массово «усаживать» к телевизорам после того, как в 1965 году был выведен на орбиту советский спутник «Молния-1», благодаря которому появилась возможность транслировать телевизионные программы в регионы страны. Два года спустя начала действовать национальная система спутникового телевещания «Орбита», позволившая увеличить аудиторию телезрителей в СССР сразу на 20 млн человек. Но праздничные телепередачи, посвящённые всенародным праздникам, появились ещё раньше, чем телевизионный сигнал стал доступен на всей территории страны. Готовили их в телевизионных студиях крупных городов с 1955 года. Одна из таких студий работала в Свердловске. В том же году телевидение пришло и в Нижний Тагил.

История телевидения в нашем городе началась в 1955 году, когда четверо тагильчан отправились в Свердловск, чтобы купить телевизионные приёмники. Одним из них был вальцовщик Ново-Тагильского металлургического завода (НТМЗ) радиолюбитель Лев Георгиевич Пастухов. Однако поначалу купленный им телевизор «Луч» впечатления не произвёл: мутная картинка и частые помехи мешали просмотру телепередач.



Телевизор «Луч» (фото Валерия Харченко / фрагмент ориг. изображения)

(https://retrotexnika.ru/img/foto/lu4%20interr.jpg)



Чтобы принимаемый из Свердловска телевизионный сигнал был более-менее чётким, Пастухову пришлось сделать две антенны и собрать усилитель телесигнала. Тогда Лев Григорьевич обратился в горисполком с предложением построить ретранслятор, который бы принимал и усиливал радио- и телевизионные сигналы. Предложение поддержали два других обладателя первых телевизоров: директор УВЗ Иван Васильевич Окунев и директор НТМЗ Анатолий Фёдорович Захаров. И вскоре было принято решение о строительстве в Нижнем Тагиле телерадиоретранслятора. Поначалу с местом его установки возникли проблемы. Дело в том, что установить ретранслятор хотели на горе Высокой, но эксперименты показали, что там телесигнал принимается с сильными помехами.



Семья Пастуховых смотрит телепередачи (скан из газеты «Тагильский рабочий» / фото Н. Бурашникова / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/culture/images/902.jpg)



Тогда обратили внимание на Лисью гору. Здесь приём оказался чистым и устойчивым, и вскоре на вершине горы развернулось строительство ретранслятора. Прежде чем приступить к его возведению, строителям пришлось навести порядок в Лисьегорской башне и провести там ремонт. Ретранслятор строили силами НТМЗ, УВЗ, треста Тагилстрой и завода им. Куйбышева. Летом 1956 года основные работы завершились, а весной следующего года началось пробное вещание.



Ретранслятор на Лисьей горе (фото: buzzing_winnie / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d0b3d0bed180d0bed0b4.jpg)



В то же время свой ретранслятор решили построить на Вагонке. Дело в том, что устойчивый приём телевизионного сигнала наблюдался только в центре города, в районе Ключей и Гальянки. Но чем дальше от Лисьей горы, тем сигнал становился слабее. Хуже всего дело обстояло в Дзержинском районе: прохождению сигнала на Вагонку мешала огромная промзона. Позднее ретрансляторы появились на Вые и Тагилстрое. Они проработали вплоть до 1967 года, когда в строй вошла система спутникового вещания «Орбита». В 1970-х Лев Георгиевич Пастухов стал одним из обладателей первых цветных телевизоров в Нижнем Тагиле.



Лев Георгиевич Пастухов (фото Сергея Казанцева, «Тагильский рабочий», 2013 г. / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/culture/images/903.jpg)



В первые годы отечественной телевизионной эпохи новогодние телепрограммы представляли собой концерты профессиональных и самодеятельных хореографических и эстрадных артистов, которые перемежались поздравлениями руководителей государства, передовиков производства, известных поэтов, писателей и артистов. В 1962 году всё это объединили в программу «Голубой огонёк», что привело к сокращению общего объёма праздничного телевизионного контента. Тогда-то и решили вставлять в программу известные, всенародно любимые кинофильмы. Первым художественным «новогодним» фильмом стала картина «Чук и Гек» (6+), снятая Иваном Лукинским в 1953 году. Правда, сам фильм не был снят именно к Новому году, его премьера прошла в кинотеатрах страны в июне 1953-го. Первым же фильмом новогодней тематики, снятым специально для новогодних праздников, стала музыкальная комедия «Карнавальная ночь» (16+) режиссёра Эльдара Рязанова, премьера которой состоялась 29 декабря 1956 года в кинотеатрах, а в ночь с 31 декабря на 1 января 1957-го — в московском телевизионном эфире.



Афиша фильма «Карнавальная ночь» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://i.pinimg.com/564x/f1/d3/db/f1d3dbc92554a437f62a271a0957f316.jpg)



Следующим художественным фильмом, попавшим в новогодний телеэфир, стала лента «Снежная сказка» (5+) с Евгением Леоновым, Кларой Лучко и Михаилом Пуговкиным, которая вышла на экраны страны в марте 1959 года. В 1960-х годах на кино- и телеэкраны выходят такие фильмы, как «Снегурочка» (10+), «Морозко» (6+), «Снежная королева» (6+) для детей и «Високосный год» (16+), «Карьера Димы Горина» (16+) с Владимиром Высоцким и Александром Демьяненко, «Сказки русского леса» (16+) для взрослых, а также фильм Александра Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки» (12+), который стал любимым как у взрослой аудитории, так и у подростков.



Кадр из телефильма «В тринадцатом часу ночи» (16+) (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://img51994.vremya.tv/img/2007-12-24/fmt_96_v_trinadcatom_chasu_nochi_17.png)



Однако в конце 1960-х в Государственном кинокомитете заметили, что целый ряд художественных фильмов, которые показываются в праздничных телепрограммах, в течение января — марта собирают в прокате очень мало денег. Стало понятно, что для праздничного телеэфира нужны фильмы, снятые специально для телевидения. Первой «новогодней ласточкой» советского телеэфира стала мелодрама «Семья как семья, или Коробовы встречают Новый год» (16+), вышедшая на телеэкраны в 1970-м, в канун Нового года. Из новогодних телефильмов известны также сатирическая короткометражка «Как рождаются тосты» (16+) и «В тринадцатом часу ночи» (16+) режиссёра Ларисы Шепитько — синтез новогодней сказки и концерта эстрадных исполнителей.

31 декабря 1973 года телевизор порадовал зрителей музыкальной комедией «Эта весёлая планета» (16+), где помимо актёров Леонида Куравлёва, Екатерины Васильевой, Савелия Крамарова, Юрия Кашинцева и Натальи Крачковской снялись ВИА «Песняры» в полном составе и трио «Ромэн». А три года спустя на телеэкраны вышла двухсерийная комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром» (16+), премьера которой состоялась 1 января 1976 года в 17:45 (по московскому времени).

Фотоколлаж на тему фильма (коллаж неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://ic.pics.livejournal.com/dubikvit/65747770/4919243/4919243_original.jpg) Телепрограмма 01.01.1976 (скан: Виталий Дубогрей / фрагмент ориг. изображения) (https://ic.pics.livejournal.com/dubikvit/65747770/4919436/4919436_original.jpg)

Вообще, 1970-е годы были довольно урожайными на телевизионные кинохиты. 31 декабря 1977 года на телеэкраны вышла картина «Про Красную шапочку» (10+), а уже на следующий день — 1 января 1978-го — разомлевшие от встречи Нового года телезрители увидели двухсерийный фильм «Собака на сене» (16+) с Михаилом Боярским и Маргаритой Тереховой в главных ролях.

31 декабря 1978 года в вечернем телеэфире состоялась премьера фильма-мюзикла в жанре фэнтези «31 июня» (16+), ставшего на несколько лет самым ожидаемым новогодним фильмом. 1 января 1979-го на телеэкран вышла ещё одна сказка для взрослых — «Обыкновенное чудо» (16+).

Фотоколлаж на тему фильма«31 июня» (16+) (коллаж неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://ic.pics.livejournal.com/dubikvit/65747770/4920676/4920676_original.jpg) Фотоколлаж на тему фильма«Обыкновенное чудо» (16+) (коллаж неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://ic.pics.livejournal.com/dubikvit/65747770/7370455/7370455_original.jpg)

Юным телезрителям 1970-е запомнились выходом нескольких фильмов, ставших классикой детского кино. Так, 25 декабря 1976 года в эфире Центрального телевидения состоялась премьера детского телефильма «Новогодние приключения Маши и Вити» (7+), а ровно через год вышло продолжение полюбившегося фильма под названием «Маша и Витя против “Диких гитар”» (7+). 31 декабря 1977 года состоялась телепремьера фильма «Орех Кракатук» (7+), а в дни зимних школьных каникул 1979 года вышел двухсерийный детский телефильм «Удивительные приключения Дениса Кораблёва» (7+).

Для тех же, кто не любил сидеть «у ящика» и предпочитал походы в кино, 1970-е тоже преподнесли ряд приятных сюрпризов. Например, 13 декабря 1971 года в кинотеатрах страны стартовал показ фильма Александра Серого «Джентльмены удачи» (16+), который получился настолько успешным, что шёл в прокате весь следующий 1972 год. Его посмотрели более 62 млн зрителей.

В 1980-х годах в праздничный новогодний телеэфир ворвались очередные шедевры кино. 2 января на телеэкранах с успехом прошла сатирическая комедия «Старый Новый год» (16+). 31 декабря 1982 года начался показ детского телевизионного художественного фильма «Остров сокровищ» (12+), а вечером зрителей ждала ещё одна премьера — двухсерийный фильм «Чародеи» (16+).



Кадр из фильма «Чародеи» (16+) (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://cdn.fishki.net/upload/post/2022/02/04/4069223/ff8e6ef9acdb43fe8be864a9e5a9796e.jpg)



В ночь с 31 декабря на 1 января 1983-го любители посидеть у телевизоров вообще не ложились спать: в 03:35 (мск) началась программа «Танцы, танцы...» (7+) с участием лучших танцевальных пар мира, а в 04:05 (мск) состоялся новогодний дебют легендарной программы «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» (16+). Также 1 января 1983-го телевизор порадовал зрителей двухсерийной комедией «Ищите женщину» (16+). Последней громкой телепремьерой 1980-х стал 4-серийный фильм «Гардемарины, вперёд!» (16+), показ которого начался 1 января 1988 года.

Первые тагильские новогодние телевизионные программы вышли в телеэфир в 1989 году. Они были подготовлены студией по подготовке программ местного телевидения и студией «Новое время», которая в 1988–1989 годах осуществляла пробные врезки собственного телесигнала на второй кнопке по окончании передач Свердловского телевидения. Впоследствии новогодние телепрограммы выходили на «Тагил-ТВ» и в эфире телерадиокомпании «Телекон», но популярностью у тагильчан они не пользовались.

Начиная с 1988 года новогодний телеэфир перестаёт быть столь интересным, как прежде. Программы становятся скучными, а их содержание — предсказуемым. Всё больше стало выходить навязчивой рекламы, которая портила праздничное настроение. Но тем не менее каждый год в новогоднюю ночь миллионы жителей нашей страны включают телевизор, надеясь увидеть что-то уникальное, запоминающееся. Ведь чудеса под Новый год, говорят, ещё случаются.