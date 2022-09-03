История одного из старейших музеев Урала — Нижнетагильского музея-заповедника

Большинство музеев на Урале появились благодаря коллекциям руд и минералов, которые собирали и систематизировали те, кто начинал осваивать природные богатства нашего края и развивал здесь промышленность. Самым старым уральским музеем считается Екатеринбургский горный музей, возникший на основе коллекции руд и минералов, которую в 1721 году начал собирать «главный горный командир» Василий Татищев. После того как в январе 1739-го его отозвали в Санкт-Петербург, несколько сотен образцов руд, горных пород, самоцветных камней с подробным описанием каждого, так называемая «минералогическая кабинет-коллекция», остались в Екатеринбурге в распоряжении Горного правления. В 1834 году коллекция была преобразована в Екатеринбургский музеум российских минералов. Впрочем, определение «музеум» вряд ли подходило, так как доступ в него имел очень ограниченный круг лиц — всего полтора десятка человек. Подобная коллекция существовала в середине XVIII столетия на Сысертском заводе Алексея Васильева (Турчанинова).

Склонность к коллекционированию имел и Акинфий Демидов. Он собирал образцы руд с принадлежавших ему месторождений. Для коллекции была изготовлена рудная горка, на которой в четыре яруса были размещены 40 экспонатов. Особой гордостью акинфиевого собрания была коллекция магнитов — 79 образцов, оправленных в серебро и золото.

Рудная горка, 1728 г. (фото из коллекции НТМЗГЗУ / фрагмент ориг. изображения) (https://museum-nt.ru/upload/iblock/994/9948e7b1e6f33f63d6ff23679ccdaf1a.jpg) Рудная горка. Фрагмент (фото из коллекции НТМЗГЗУ / фрагмент ориг. изображения) (https://museum-nt.ru/upload/iblock/7d0/7d03fa0b864e5f66596d1a820c2e8e0f.jpg)

Впрочем, вряд ли Акинфий Никитич собирался выставлять коллекцию напоказ. Хвастаться своим богатством он считал делом грешным и зазорным, да и вообще старался, чтобы о заводских делах судачили как можно меньше.

Писатель Александр Бармин так описывал характер Акинфия Демидова:

«Будь Акинфий немного тщеславнее, он наверняка устроил бы свою ярмарку, хоть в том же Невьянске. И показать есть что, и есть чем гордиться. Да только перед кем хвалиться? Перед хитрым Татищевым, который всё норовит отнять в казну заводы и богатые железом рудники? Перед конкурентами Строгановыми или Походяшиными? Не много ли чести? Вот если бы сам царь!»

Прошло 100 лет, прежде чем появился достойный повод. Накануне поездки на Урал цесаревича Александра владевший уральскими заводами Павел Николаевич Демидов приказывает устроить на Нижнетагильском заводе выставку достижений демидовского хозяйства. Выставка произвела благоприятное впечатление на цесаревича и его свиту, и Павел задумался о том, что неплохо было бы её сохранить, пополняя новыми экспонатами. Так у заводчика появилась идея создания Музеума естественной истории и древностей.

Реализовать её удалось после того, как в 1840 году правление заводов приобрело у семьи скончавшегося главного управляющего заводами Александра Любимова его большой дом, где и разместили экспонаты выставки. По сути, демидовский «музеум» был музеем кунсткамерного типа и не являлся музеем в привычном для нас понимании: доступ в него был закрыт для широкой публики. У «музеума» не было ни смотрителя, ни служащих. Экспозицию держали на случай приезда на заводы каких-либо важных гостей: придворных, министров, горных чиновников или известных путешественников. Впрочем, именитые гости заезжали в Нижний Тагил нечасто, и через несколько лет экспозицию перевезли на Выйский завод, передав её в ведение технического управляющего Фотия Швецова.

За время нахождения музея на Выйском заводе в экспозиции появились макеты заводских производств, модели машин и механизмов, сделанные учениками и преподавателями училища, коллекции руд и минералов, собранные учащимися. Также в фонд музея поступали образцы заводской продукции, изготовленной для различных российских или международных ярмарок и выставок, образцы руд, которые добывались в демидовских рудниках. Не забывали о музее и Демидовы, изредка присылая на завод «изящные вещи». Как правило, это были редкие книги, рисунки или гравюры европейских художников, списочные копии известных картин, бюсты самих заводовладельцев. Однако по-прежнему вход в музей для обычных посетителей был заказан.

Официальной датой рождения Нижнетагильского музея-заповедника, или краеведческого музея, как его часто называют по старой памяти горожане, считается 6 июля 1891 года, когда члены правления Нижнетагильских и Луньевских заводов приняли постановление об учреждении Горнозаводского музеума Нижнетагильских и Луньевских заводов. Постановление гласило:

«1891 года июля 6 дня правление Нижнетагильских и Луньевских заводов постановляет:

1. Все коллекции и разныя вещи, находящиеся в Выйском музеуме, передать по описи, счетам и весам Нижнетагильской заводской конторе.

2. Приступить ныне же к перевозке всех коллекций и вещей из Выйского музеума во вновь устроенное помещение для Горнозаводского музеума и начать систематическую установку коллекций и вещей.

3. Новое помещение именовать Горнозаводской музеум Нижнетагильских и Луньевских заводов.

4. Горнозаводской музеум Нижнетагильских и Луньевских заводов находится в ведении Нижнетагильской конторы, под непосредственным наблюдением и распоряжением Управителя завода.

5. С 1 июля текущего года назначается:

а) смотрителем Горнозаводского музеума Григорий Ив. Грибсков, с жалованием по 15 руб. в месяц, при готовой квартире с отоплением;

б) при музеуме два сторожа, с жалованием по 8 руб. в месяц каждому на сумму 192 руб. в год;

в) в смету на 1891/1892 год вносится на содержание музеума по примеру прежних лет 600 р.

Сумма эта распределяется:

— жалование смотрителю — 180 руб.;

— жалование двум сторожам — 192 руб.;

— отопление, содержание чистоты, разные мелочные расходы и приобретение образцов (в редких случаях) — 228 руб.;

— всего — 600 руб.».



Постановление об учреждении Горнозаводского музеума Нижнетагильских и Луньевских заводов (фоторепродукция из книги «Нижнетагильский музей-заповедник», ИБ № 1552, Ср.-Уральское книжное изд-во, 1988 г.)



Приобретение новых «образцов разных изделий, металлургических продуктов, минералов и руд», а также доставка их в «музеум» должны были производиться за счёт заводов. Всем управляющим был дан наказ «сообщать об удивительных образцах в Нижнетагильскую контору, оказывать всемерное содействие в обретении их и привозу в Нижнетагильск».

По каталогу, изданному в 1906 году, Горнозаводской музеум обладал 579 экспонатами, которые размещались в четырёх отделах: «Медь», «Железо», «Коллекции», «Разные вещи». Большую часть экспонатов составляли образцы заводского производства, изделия, изготовленные для выставок и презентаций, образцы руд и минералов, золотые и платиновые самородки. Здесь же выставлялись золотые, серебряные и бронзовые медали, полученные демидовскими заводами на всероссийских и международных выставках и ярмарках. Были представлены макеты и модели домен, паровых машин и углевыжигательных печей, бюсты Демидовых, выполненные иноземными скульпторами, картины художников Веденецкого, Раёва, Брюллова, Худояровых, Перезоловых, Дубасниковых, бронзовые изделия Звездина, изделия московских мастеров золотых и серебряных дел.

В 1891 году музей разместился во флигеле главного заводоуправления. Изменился и статус музея: теперь он считался публичным заведением и был открыт для посетителей вне зависимости от происхождения и социального положения. И хотя сказать, что музей пользовался популярностью у простых жителей Нижнетагильского посёлка, было бы преувеличением, приезжие посещали музей с интересом и удовольствием.

В начале XX века музей снова переезжает на Выю. На этот раз в здание Авроринского приюта. Связано это было с сокращением финансирования со стороны заводовладельцев. В 1908-м, во время обострения экономического кризиса, средства на содержание музея перестали поступать вообще, тогда управляющим заводами было принято решение о его закрытии. Рудные экспонаты отправили в домну, многие изделия из металла увезли на переплавку. Книги и журналы передали в заводскую библиотеку, а остальные экспонаты разместили на складах.

Второе рождение Нижнетагильского музея произошло после Октябрьской революции. В начале 1920-х годов в стране возрос интерес к истории родного края, в городах стали появляться общества краеведов. Правительство не могло оставить этот факт без внимания, и историю было решено поставить на службу революции. При Наркомате просвещения РСФСР был организован музейный отдел, а вскоре были приняты документы, регулирующие деятельность музеев и их взаимодействие с советскими и партийными органами. Большое внимание уделялось и обществам краеведов. В 1923 году в Нижнем Тагиле возникло Тагильское общество изучения местного края — ТОИМК. В марте 1924 года один из его активистов, Александр Словцов, был назначен директором и главным хранителем Нижнетагильского музея.



А. Н. Словцов (фоторепродукция из альманаха «Тагильский краевед», 1989 г. / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/images5/613.jpg)



Для музея был выделен один из купеческих домов, и члены ТОИМК сразу развернули работу по поиску экспонатов. Были обследованы заводские склады, кладовые заводоуправления, подвалы и чердаки господских и купеческих домов. В первую же неделю была обнаружена часть фондов прежнего «музеума», в том числе фамильные портреты Демидовых, картины западноевропейских художников и местных мастеров живописи. В это же время, в марте 1924-го, была обнаружена легендарная «Тагильская мадонна» («Святое семейство»), которая, предположительно, написана Рафаэлем Санти.

Словцов и его сподвижники обратились к тагильчанам с просьбой помочь в пополнении музейных фондов, и жители города откликнулись на призыв. В музей приносили монеты, медали, ассигнации, старые газеты и журналы, фотографии, предметы быта: посуду, одежду и орудия труда. Меньше месяца потребовалось Словцову и его команде, чтобы собрать первую экспозицию. 30 марта 1924 года состоялось торжественное открытие Нижнетагильского музея, и буквально на следующий день он начал принимать посетителей. Всего до конца года музей посетили более 3000 человек.

Открытие краеведческого музея в Нижнем Тагиле достаточно широко освещалось в прессе, в том числе в центральной. Фонды музея на тот момент составляли 1173 уникальных экспоната и 300 предметов музейного значения. Впрочем, сама экспозиция была, по словам А. Н. Словцова, «ещё крайне несовершенной, местами хаотичной и практически бессистемной». Тем временем в музей продолжали поступать всё новые и новые экспонаты. В 1925 году горнозаводской трест передал ценное собрание картин художников Худояровых, а летом следующего года сотрудники музея провели первую историко-бытовую экспедицию, в ходе которой было собрано множество бытовых предметов и изделий тагильских кустарей.



Сотрудники Нижнетагильского музея. В центре, с книгой, А. Н. Словцов (фоторепродукция из книги «Нижнетагильский музей-заповедник», ИБ №1552, Ср.-Уральское книжное изд-во, 1988 г.)



Музейные фонды пополнялись очень быстро. Скоро стало понятно, что музею нужно новое, более просторное помещение. Под нужды музейщиков выделили здание лабораторного флигеля бывшего главного заводоуправления.

В 1927 году Нижний Тагил посетил нарком просвещения Анатолий Луначарский. Он побывал на выездной выставке, организованной тагильскими музейщиками, и в самом музее, где беседовал с его сотрудниками и директором. Позже нарком писал, что очень сожалеет, что ему не удалось ознакомиться с работой музея более детально. Одобрил Луначарский и идею Словцова о создании в Нижнем Тагиле музейного комплекса, куда бы вошли здания «тагильского кремля»: заводоуправление с флигелями, здания провиантских складов и Входо-Иерусалимский собор. По приезде в Москву Анатолий Васильевич сделал в Совнаркоме доклад о положении в музейном деле, в котором дал тагильскому музею и его работникам самую высокую оценку. Вскоре целый ряд зданий в Нижнем Тагиле получили статус историко-архитектурных памятников.

В 1929 году в музее была создана первая систематизированная экспозиция, состоящая из Общественно-экономического, Культурно-просветительского и Естественно-исторического отделов. Чуть позже появился Художественный отдел. В 1933 году был составлен первый в истории музея тематико-экспозиционный план. И с тех пор исследовательская деятельность тагильских музейщиков, работы над созданием новых экспозиций не прекращались ни на день, даже в годы Великой Отечественной войны.

В послевоенный период сотрудники музея активно участвовали в археологических, ботанических, этнографических, географических и историко-бытовых экспедициях совместно с учёными из других городов: Свердловска, Ленинграда, Москвы. Для создания новых экспозиций велись научные разработки по темам: «Развитие горнозаводской промышленности», «Древняя металлургия Урала», «Памятники природы края», «Растительность края», «Флора притагильского района» и некоторым другим. В 1975 году была разработана и открыта экспозиция «Первобытнообщинный строй на территории Тагильского края». В 1982-м — «Формирование феодальных отношений в крае». Нашли своё отражение в экспозициях музея такие события, как юбилейные даты победы в Великой Отечественной войне и юбилейные даты Нижнего Тагила.

Сотрудники Нижнетагильского краеведческого музея (фото 1950-х гг.) (фоторепродукция из книги «Нижнетагильский музей-заповедник», ИБ № 1552, Ср.-Уральское книжное изд-во, 1988 г.) Участники театрализованной экскурсии, посвящённой 140-летию музея (фото 1980 г.) (фоторепродукция из книги «Нижнетагильский музей-заповедник», ИБ № 1552, Ср.-Уральское книжное изд-во, 1988 г.)

К 1988 году фонды насчитывали уже около 350 тысяч единиц хранения. Минералогическая коллекция — более 3 тысяч, археологическая — 130 тысяч, архивное собрание фотографий и негативов — порядка 25 тысяч единиц хранения. В комплектовании коллекций музея, в его научной работе принимали участие старейшие краеведы города: Елизавета Васильевна Боташева, Александр Федулович Кожевников, Иван Абрамович Орлов и другие.

В 1970-х и 1980-х годах у Нижнетагильского музея появились филиалы: литературно-мемориальный музей Д. Н. Мамина-Сибиряка в посёлке Висим, музей в Нижней Салде, геологический музей им. Ферсмана в посёлке Мурзинка. В 1982 году отреставрировали дом-музей писателя Бондина, его экспозицию обновили и дополнили. Открылись постоянные выставки крупногабаритных экспонатов «История горнозаводской техники» и «Современная продукция НТМК».



Выставка «История горнозаводской техники» (фото автора)



В 1987 году стартовал новый этап жизни Нижнетагильского краеведческого музея. На его базе началось создание Музея-заповедника горнозаводского дела Среднего Урала, в состав которого, кроме собственно музея и его филиалов, вошли краеведческая библиотека, выставочные площадки под открытым небом, фондохранилище, а с 1989 года — первый в России завод-музей (бывший завод имени Куйбышева).

Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»

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По материалам:

1. И. Шакинко. Василий Татищев. Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1986. (16+).

2. А. Ваганов. Горнозаводские музеи Урала в дореволюционный период // Вестник Томского государственного университета. № 5 (31). 2014. (16+).

3. Нижнетагильский музей-заповедник / под ред. Л. Золотарёвой. ИБ № 1552. Ср.-Уральское книжное изд-во, 1988. (14+).

4. И. Семенов, Л. Малеева. История музея. Музей горнозаводского дела. Екатеринбург: изд. «Баско», 1995. (16+).

5. А. Бармин. Руда. Москва: Гос. изд-во детской литературы Минкульта РСФСР, 1952. (12+).