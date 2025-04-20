Главный лесничий Нижнетагильских заводов Герман Августович Тиме

В 1896 году Реальное училище было преобразовано в Нижнетагильское горнозаводское училище. Преподавать в нём были приглашены весьма известные в городе специалисты. Так, математику преподавал Константин Павлович Поленов, рисование и черчение — Глеб Яковлевич Турыгин, минералогию — Василий Константинович Квятковский, механику — Гурий Иванович Зворыкин, металлургию — Владимир Ефимович Грум-Гржимайло, топографию, ботанику и лесоводство — Герман Августович Тиме. Многие из них работали на демидовских заводах в разных должностях, и преподавание в училище было чем-то вроде совместительства, за которое, впрочем, неплохо платили. Герой нашего рассказа тоже занимал высокую должность — с 1860 года он был главным лесничим Нижнетагильского горнозаводского округа.

Герман Августович Тиме (фото неизв. автора, 1880 г. / фрагмент ориг. изображения / общ. достояние)

Герман Августович Тиме родился 1 марта 1835 года на Златоустовском заводе Троицкого уезда Оренбургской губернии. Его отец — саксонский немец Август Иванович — был доктором медицины, а мать — шведка Александра Адольфовна Атге по образованию была педагогом. Кроме Германа, в семье росли его братья: Владимир, Георгий, Иван и сёстры: Анна, Александра и Софья.

Образование мальчик получил в Санкт-Петербургском кадетском корпусе, интересовался музыкой, научился играть на скрипке и фортепиано и всё свободное время оттачивал свои музыкальные навыки.

Герман Тиме (фото неизв. автора из архива М. Дурденевской / фрагмент ориг. изображения / общ. достояние)

(https://uraloved.ru/images/lichnosti/grum/durdenevskaya-29.jpg)

В возрасте 12 лет Герман сильно простудился. Результат: воспаление лобной пазухи. Мальчика отвезли к знаменитому хирургу Николаю Ивановичу Пирогову, который тут же велел готовить юного пациента к операции. Операцию пришлось делать срочно, без наркоза, и Пирогов был немало удивлён тому, что Герман терпеливо переносил боль, не издав ни единого звука. Но болезнь ослабила организм мальчика, а через пару лет его постигла новая беда — Герман на спор взялся пронести на спине троих одноклассников и заработал грыжу (в XIX веке грыжа считалась неизлечимым заболеванием). Учёбу в кадетском корпусе пришлось оставить, и Герман перевёлся в Институт корпуса лесничих, где и закончил образование.

В 1857 году он получил должность канцеляриста в Департаменте горных и соляных дел, а уже 13 марта 1858 года отправился на Урал в должности смотрителя на Березовские золотые прииски. Через два года ему предложили пост лесничего Нижнетагильского горнозаводского округа господ Демидовых, и Герман Августович переехал в Нижний Тагил.

По воспоминаниям тех, кто близко знал семейство Тиме, «практически у всех сестёр и братьев была какая-то патологическая тяга к Уралу». В конце концов, почти все они вернулись на Урал: Август Иванович — в Оренбург, Георгий Августович — в Златоуст, Иван Августович и Софья Августовна — в Екатеринбург, а Герман Августович Тиме, как он сам писал в письмах к братьям, «прирос к Нижне-Тагильску». Герману Августовичу нравились красоты здешних лесов, рек и озёр, ему нравилось общаться с местными жителями, нравилась его работа. Наконец, его устраивало и жалование, которое давало возможность безбедно жить. И хотя в результате ссоры с управляющим в 1868 году Герман Тиме был вынужден сменить место работы, как только его пригласили назад, он без колебаний вернулся в Нижний Тагил.

Приглашение вернуться на прежнюю должность ему прислал главный уполномоченный Елима Павловича Демидова в Нижнетагильском горном округе Анатолий Октавович Жонес де Спонвиль, который пообещал Герману Тиме и более высокий оклад, и возможность подработки в училище, и «роскошную квартиру с годовым запасом дров за счёт заводов».

«Мы и дочку твою Сонечку здесь замуж выдадим, если хочешь», — в шутку сказал Анатолий Октавович, уговаривая Тиме вернуться.

Сонечка Тиме в ту пору была первой красавицей Нижнетагильских заводов. Она слыла честной и образованной девушкой и была предметом воздыханий не только тагильских купеческих сынков, но и представителей знати Екатеринбурга.

Софья Германовна Тиме (фото неизв. автора из архива М. Дурденевской / общ. достояние)

(https://uraloved.ru/images/lichnosti/grum/grum-grzhimaylo-8.jpg)

Однажды на рождественском приёме в Главном правлении заводов Анатолий Октавович подошёл к Софье, которая откровенно скучала, и как бы между прочим предложил ей обратить внимание на молодого инженера, расписав его ум, порядочность и хорошие манеры. Жонес не врал: инженер Владимир Ефимович Грум-Гржимайло был гениальным для своего времени инженером. Хорошо образованный, начитанный, умный молодой человек страдал от скуки в уральской глуши и пытался топить эту скуку и тоску по настоящему делу в вине. Пару раз Владимир при Жонесе восхищался красотой Сонечки Тиме, но завязать знакомство никак не решался. Тогда Анатолий Октавович решил зайти с другой стороны и обратить внимание Софьи на Владимира. Софья Германовна сама подошла к Владимиру и завязала с ним разговор. Молодой инженер вскоре забросил своё увлечение вином и принялся ухаживать за Софьей. Их дружба длилась три с половиной года. Владимир никак не решался сделать предложение любимой, и тогда его сделала сама Софья. 3 мая 1895 года они поженились. Брак оказался счастливым: у пары родилось шестеро детей, а карьера Владимира Ефимовича на Нижнетагильских заводах пошла в гору.

Владимир Ефимович Грум-Гржимайло (фото неизв. автора из архива М. Дурденевской / общ. достояние)

(https://uraloved.ru/images/lichnosti/grum/grum-grzhimaylo-1.jpg)

Герман Августович Тиме прожил в Нижнем Тагиле до 1905 года. После смерти дочери он уехал сначала в Верхотурье, где создал Общество народной трезвости и стал его попечителем, а затем в Санкт-Петербург к родственникам матери. Его не стало в 1915 году.

Оставила свой след на Урале и младшая сестра Германа Августовича — Софья Августовна. В 1872 году она переехала в Екатеринбург, где стала начальницей Екатеринбургской женской гимназии и преподавала словесность и русский язык. В 1905 году при женской гимназии Екатеринбурга была учреждена стипендия имени Софьи Тиме в размере 1800 рублей. Неоднократно приезжала в Нижний Тагил перенимать опыт у Анатольской женской гимназии. Не раз приезжала с лекциями в Нижнетагильское горнозаводское училище. С 1875 года была членом-корреспондентом Уральского общества любителей естествознания. В Екатеринбурге давала частные уроки игры на фортепиано, организовывала благотворительные театральные спектакли, принимала в них участие в качестве аккомпаниатора и занималась сбором книг для народных библиотек. Ушла из жизни в 1920 году в возрасте 80 лет.

В 1952 году в Нижний Тагил приехала группа ленинградских архитекторов, которая занималась проектами застройки центра Ленинского района, Выи и Красного Камня. Одним из архитекторов был Георгий Альбертович Тиме, внучатый племянник Германа Августовича. К сожалению, ничего нового о своём дальнем родственнике он не рассказал.