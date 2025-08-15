Житель Серебрянки показал новую дорогу до своего дома, которую не могли построить 6 лет (ВИДЕО)

Житель села Серебрянка Владислав Черепанов поделился с АН «Между строк» кадрами новой дороги к его дому, строительства которой он добивался более шести лет.

Напомним, в селе Серебрянка под Нижним Тагилом жильцы крайних домов на улице Гаревской долгое время надеялись на ремонт дороги к их участкам, но, не дождавшись помощи со стороны городских и региональных властей, решили взять инициативу в свои руки и самостоятельно решить проблему с распутицей. Лидером инициативной группы выступил местный житель Владислав Черепанов. Мужчина раскидал по направлению к своему дому горбыль и собирался засыпать его речником. Но такой вид «ремонта» дороги не понравился главе посёлка, и он вызвал полицию. Сотрудник полиции выписал серебрянцу предписание и потребовал убрать деревяшки с дороги.

С мёртвой точки дело сдвинулось лишь после того, как сельчанину удалось лично донести свою проблему до нового руководства региона.

«После этой шумихи и вашего поста чиновники проснулись и дали распоряжение сделать дорогу до хозяйства серебрянца. Теперь он получает благодарность от земляков и активно помогает бойцам на СВО», — поблагодарила редакцию АН «Между строк» жительница Серебрянки Екатерина.

Дорогу отремонтировала компания «Тагилдорстрой», и после решения насущных логистических вопросов серебрянец стал активнее помогать участникам специальной военной операции вместе со своей семьёй.

«Когда начали делать дорогу, я воспринял это как чудо. Конечно, была только радость, ведь из-за отсутствия дороги я страдал 6 лет с 2019 года, когда приобрёл этот участок на окраине села для ведения личного подсобного хозяйства и содержания коров. Из-за отсутствия дороги были трудности при строительстве дома и хозпостроек, потом и при обслуживании хозяйства, ведь отсутствие подъезда блокирует любую хозяйственную деятельность. Дорогу сделали очень качественно, спасибо “Тагилдорстрою”», — поделился c АН «Между строк» Владислав Черепанов.

Сейчас в планах у героя появились новые цели и задачи по развитию своего подсобного хозяйства.