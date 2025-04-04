Тагильчане рассказали, какую модель распределения семейного бюджета считают идеальной

В Нижнем Тагиле опрос среди экономически активного населения показал, что 30% замужних женщин считают, что они обеспечивают бо́льшую часть расходов семьи. При этом только 10% женщин зарабатывают больше своих мужей, а 30% зарабатывают столько же. Большинство жителей города (63%) считают идеальной моделью семейного бюджета модель, при которой все деньги общие, а траты обсуждаются и согласовываются супругами. 8% предпочитают свободные траты из общего бюджета, а 14% предпочитают раздельные финансы (чаще всего это мужчины). Об этом сообщает сервис SuperJob.

Среди состоящих в браке 59% практикуют совместный бюджет с согласованными тратами, 15% — раздельный, а 13% тратят общие деньги по своему усмотрению. Пар, где бюджетом единолично распоряжается муж или жена, — всего по 5%. Кто же из супругов должен зарабатывать больше? 54% мужчин и 61% женщин считают, что выше доход должен быть у того, кто успешнее в этом. Тем не менее, 46% мужчин и 42% женщин по-прежнему видят основным добытчиком мужчину.

В реальности в семьях обычно больше зарабатывает муж — об этом рассказали 56% мужчин и 54% женщин. О том, что зарабатывают примерно поровну — 25% мужчин и 30% женщин, а о том, что доход выше у жены — 14% и 12% соответственно. Мужчины обеспечивают бо́льшую долю семейного бюджета: 73% из них определили свой вклад на 51% и более. Среди женщин таких — 30%.

«Зарабатывать больше жены не всегда означает больше вкладываться в семейный бюджет», — комментируют жительницы Нижнего Тагила.