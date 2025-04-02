Нижний Тагил украсят 370 тысяч цветов. В «Горзеленхозе» рассказали о планах по озеленению города

Сегодня, 2 апреля, состоялось выездное совещание по вопросам развития питомника и тепличного хозяйства «Горзеленхоза», которое провёл глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Директор службы экологической безопасности Лариса Носовская рассказала, что в настоящий момент в теплицах идёт высадка деревьев, приобретённых в прошлом году, среди которых яблони и тополя. Также в этом году город украсят 370 тысяч цветов, выращенных в теплицах «Горзеленхоза», в числе которых будут привычные горожанам бегонии, петунии, сальвии, цинерарии, георгины и бархатцы. Специалисты службы будут внимательно наблюдать за развитием растений, чтобы в будущем году внести необходимые изменения в планы по озеленению, основываясь на результатах этих наблюдений.

«На сегодняшний день все работы выполняются в рамках графика, мы за этим чётко следим, потому что у нас стоит масштабная задача и нам необходимо её выполнить в установленные сроки. Работы в городских парках и скверах уже начались», — отметила Лариса Носовская.

Сотрудница комплекса агроном Светлана Луганская рассказала о подготовке саженцев. Сейчас производится один из важных этапов — обрезка корневой системы и перевалка в горшки для дальнейшего ухода. Это способствует лучшей приживаемости деревьев в городской среде. Также она отметила, что для посадки выбраны тополя, не производящие пух, что позволит избежать распространения аллергенов и загрязнения улиц.

«При любой пересадке всегда идёт выравнивание наземной и подземной частей. Соответственно, подрезаются повреждённые и длинные свисающие корни, чтобы было хорошее обвитие кома. Хороший компактный ком — это гарантия стопроцентной приживаемости на городских объектах. Вид тополя, который мы готовим к высадке, не цветёт и не пылит. Даже если у него и начнётся цветение, то примерно в возрасте 30-40 лет, и это будет не тот тополиный пух, который у тополя бальзамического. То есть это совершенно другой вид, не обладающий аллергическими свойствами», — пояснил специалист.

Напомним, что работа питомника «Горзеленхоза» была возобновлена в 2021 году. Ранее, в 2008 году, городские теплицы были переданы частным арендаторам, однако они накопили долги за коммунальные услуги, что привело к отключению тепла и электричества и, впоследствии, к разрушению комплекса. В 2013 году «Горзеленхоз» передали на баланс муниципальной Службы экологической безопасности, а в 2019 году было принято решение о его возрождении. Ремонт начался зимой следующего года, и за первый год работы, с 2021 года, были восстановлены две разрушенные теплицы. Тогда же началась работа по выращиванию цветов с планами на расширение ассортимента растений. Сейчас восстановительные работы в питомнике продолжаются: уже функционируют две отапливаемые и две неотапливаемые теплицы.