В Нижнем Тагиле восстанавливают разрушенный «Горзеленхоз». Здесь будут выращивать цветы, овощи, деревья и сделают обучающую площадку для школьников (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В этом году в теплицах питомника «Горзеленхоза» спустя почти 10 лет вновь начали выращивать рассаду. Сегодня в комплексе работают около 10 специалистов МУП «Служба экологической безопасности». Они восстанавливают разрушенные теплицы и выращивают для городских клумб десятки видов цветов. Журналисты АН «Между строк» побывали в возобновившем работу тепличном комплексе и выяснили, какое будущее его ждёт.

Старшее поколение прекрасно помнит, что в «Горзеленхозе» можно было купить рассаду, саженцы кустарников и других растений. Тагильскую рассаду хвалили не только местные, но и приезжие садоводы. В 2008 году городские теплицы были отданы в аренду частникам. Предприниматели накопили долги за коммунальные услуги, поставщики отключили питомник от электричества и тепла, теплицы начали разрушаться.

В 2013 году комплекс передали на баланс муниципальной Службы экологической безопасности. И только в 2019 году в мэрии заговорили о воскрешении «Горзеленхоза». Работы начались зимой 2020 года, а нынешней весной в двух восстановленных теплицах начали выращивать растения — пока только цветы, но в будущем здесь хотят заняться и другими культурами, причём круглогодично. В две восстановленные теплицы провели тепло, в каждой установили огромные пластиковые канистры с насосами для полива.

Первый год самый сложный, ведь приходится начинать с нуля, говорят сотрудники питомника. Но они не унывают и верят, что «Горзеленхоз» в скором времени начнёт обеспечивать Нижний Тагил необходимым количеством зелени и деревьев. Кстати, во многих городах России подобные питомники работают с советских времён и до сих пор востребованы.



Агроном Лариса Носовская провела для нас экскурсию по тепличному комплексу



«Этот комплекс был грамотно построен, здесь было продумано всё: была своя котельная, хорошая материальная база, место для хранения земли, инвентаря, луковичных растений. Это всё никуда не делось, это во-первых. А во-вторых, сколько можно покупать зелёные насаждения со стороны, если можно самим выращивать. Тем более на территории города есть такая организация, которая с советских времён этим занималась. Это намного выгоднее для города. Свой питомник может обеспечить городские парки и скверы и цветами, и деревьями, и кустарниками, и луковичными на весну, а жителей — рассадой помидоров, огурцов, ягод», — говорит специалист питомника «Горзеленхоза» Службы экологической безопасности Лариса Носовская.

Как объяснила Лариса Носовская, «Горзеленхоз» — это не только 10 теплиц, занимающих площадь 5,5 тысячи квадратных метров, но и 98 гектаров полей с высаженными в разные годы деревьями и кустарниками. Берёзы, тополя, ели, сосны, липы, яблони, рябины, барбарис и сирень уже много лет ждут своего часа. К сожалению, из-за простоя в работе питомника часть деревьев придётся выкорчевать. Но на их место посадят новые, пригодные для пересадки в парки и на городские улицы.

Питомник «Горзеленхоза» должен решить многолетнюю проблему с тополями. По словам агронома-растениевода Ларисы Носовской, новые районы засаживали этими деревьями, потому что они быстро разрастаются и имеют хорошую листовую массу. Однако тополь может жить в городской среде не более 30 лет, после чего начинает болеть и становится опасным для пешеходов. Плюс старые тополя сильно «пылят» и вызывают аллергические реакции у горожан.

С советских времён селекция растениеводства глобально шагнула вперёд, учёные вывели новый вид тополей без пуха. Их хотят посадить на полях «Горзеленхоза». И при хорошем раскладе через 7–10 лет (именно столько нужно саженцу дерева, чтобы вырасти до нужных размеров) в Нижнем Тагиле получится решить проблему со старыми тополями.

Кроме того, на огромной территории питомника находятся красивые поля, небольшое озеро с уточками. Это шикарное место для прогулок, фотосессий, мастер-классов на свежем воздухе. И всё это в нескольких метрах от шумного Свердловского шоссе.