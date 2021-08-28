Город и его люди. Борис Гельруд

Сегодня, за несколько дней до 1 сентября, нас ждёт текст о потрясающем педагоге. Несколько лет назад нашему автору Дмитрию Кужильному в руки попала автобиография талантливого учителя, в которой тот рассказывает не столько о себе, сколько о своих учениках. Рассказывает с такой любовью и гордостью, словно это его собственные дети. Хотя, наверное, таким и должен быть настоящий педагог. Таким и был учитель математики Борис Соломонович Гельруд, которого все его ученики вспоминают с теплотой и уважением. Не только как талантливого педагога, но и как всесторонне развитого собеседника, человека с активной жизненной позицией и мудрого руководителя. О нём и пойдёт речь в сегодняшнем выпуске рубрики «Город-ЛабириНТ».



Борис Соломонович Гельруд (фото 1970-х гг.)

(из личных архивов авторов)



В 1970-х, когда конкурс в Нижнетагильский пединститут был пять мест на одного человека и на факультеты математики, химии и ОТД* принимали всех, даже законченных троечников, у Бориса Соломоновича Гельруда спросили, что он думает о тех, кто идёт в педагогический институт только ради диплома о высшем образовании, а не по призванию. На что педагог ответил:

«Не волнуйтесь. Дети и время расставят всё на свои места. Плохого учителя ведь сразу видно: если у половины учеников в классе тройки и двойки, значит, учителю не интересен предмет, ему не интересны его ученики. И с такими надо расставаться. Потому что нет тупых детей, а есть непрофессиональные равнодушные педагоги...»

Борис Соломонович Гельруд родился 28 августа 1930 года в городе Умань в Черкасской области на Украине. Первые дни Великой Отечественной войны запомнились 11-летнему Борису гулом вражеских бомбардировщиков и нескончаемыми вереницами беженцев на пыльных дорогах. Семье будущего педагога повезло: на одном из эвакопунктов удалось попасть в вагон эшелона, который направлялся в Рязанскую область. Правда, в поезде были потеряны все документы и их пришлось долго восстанавливать. Эвакуированных разместили в селе Кипчаково Кораблинского района Рязанской области. В селе была школа-семилетка, куда Борис и пошёл учиться.

«Учителей в школе не хватало. В нашем 4 “А” классе преподавала пионервожатая, которая за год до этого окончила эту же школу. Многие из задач по арифметике она решить не могла, и уроки часто начинались с выслушивания решения задач, которые ученики осилили самостоятельно», — вспоминал позднее Борис Соломонович.

Тем временем линия фронта подошла к Рязанской области. В октябре немецкая авиация начала систематически бомбить города и сёла. Пришлось снова собирать вещи и ехать дальше вглубь страны, на восток. В 1942-м семья приехала в Нижний Тагил и Борис был зачислен в 5-й класс средней школы № 9. Своих первых учителей в этой школе — Екатерину Саввишну Мациевич и Александру Матвеевну Кожевникову — Борис Соломонович с любовью вспоминал всю жизнь.



Школа № 9 в Дзержинском районе (фото начала 1990-х гг.)

(из личных архивов авторов)



В школе сразу заметили тягу к учёбе и интерес к точным наукам Бори Гельруда: учился он только на отлично, и многие одноклассники недоумевали, когда он оставался после уроков исправить четвёрку на пятёрку. Когда в мае 1948-го в выпуске школы № 9 оказалось два золотых медалиста — Дима Горошников и Боря Гельруд — никто из учителей не удивился.

По окончании школы Борис твёрдо решает стать учителем. Осенью того же года он поступает на физико-математический факультет Московского педагогического института им. В. И. Ленина, где попадает под влияние легендарных советских педагогов высшей школы и математиков Наума Гиленко, Абрама Лопшица и Петра Новикова, которые доступно, с большим числом исторических справок излагали курсы математического анализа, аналитической геометрии и высшей алгебры.

Четыре года спустя, окончив с отличием МГПИ, Борис Гельруд вернулся в Нижний Тагил и стал преподавать в школе № 9. С первых же месяцев работы коллеги заметили, что ученики доверяют молодому учителю математики, а в классах, где он преподаёт, стремительно растут показатели успеваемости, дисциплины и внеклассной работы. Оказалось, что Борис Соломонович старается не только донести до детей математический материал, но и делает всё для разностороннего развития учеников. Он возил ребят на экскурсии в музеи Нижнего Тагила, Невьянска, Свердловска, Перми, организовывал походы на окрестные горы или реки, устраивал импровизированные вечера поэзии, на которых мальчишки и девчонки слушали его рассказы о поэтах и читали любимые стихи. Он и сам не отставал от ребят и иногда читал стихи собственного сочинения. Борис Соломонович стал инициатором создания в школе картинной галереи, собранной из репродукций известных полотен русских и зарубежных художников. Галерея располагалась в школьных коридорах, а главным экскурсоводом и рассказчиком был сам её создатель.



Б. С. Гельруд (фото неизв. авт., 1970-е гг.)

(http://historyntagil.ru/people/images/340.jpg)



Придя в школу, он сразу же заинтересовался судьбами выпускников школы № 9 военных лет. В то время в школе начал работать исторический кружок, который организовала учитель истории Мария Захаровна Брахман. Первым большим исследованием Марии Захаровны и её учеников был сбор информации о персонале эвакогоспиталя № 2553. Поиски сведений о выпускниках школы и её учителях, погибших во время Великой Отечественной войны, Борис Соломонович продолжил вместе с кружковцами. Поисковая работа 15 лет велась в формате внеклассных занятий, и лишь в 1974 году в школе № 9 была официально создана группа «Поиск». К этому времени школьными следопытами были установлены имена всех погибших учителей и большинства учеников школы.



Группа «Поиск» школы № 9 (в центре стоит Б. С. Гельруд) (фото неизв. авт., 1974 г.)

(из личных архивов авторов)



Но на этом Борис Соломонович не успокоился. Он вышел в РОНО с предложением установить на площади перед школой памятник преподавателям и выпускникам, погибшим в годы войны. В те годы такая инициатива не могла не получить одобрения в партийных органах района и города. И у группы «Поиск» и её руководителя началась напряжённая работа по созданию проекта памятника, поиску материалов и исполнителей проекта.

В современном пресс-релизе, размещённом на сайте школы № 9, о памятнике имеется следующая информация: «Материал — бетонное основание; место расположения — площадь перед школой, левая сторона; автор проекта и изготовитель: первоначальный вариант — данных нет». Это не совсем так. Автором первоначального проекта памятника был сам Борис Соломонович Гельруд. Первые эскизы и чертежи он изготовил самостоятельно и вынес проект на обсуждение сначала членов группы «Поиск», а затем и педагогического коллектива. В ходе этих обсуждений проект был несколько изменён. Например, сначала планировалось, что имена учителей и выпускников будут высечены на гранитной плите. Но вскоре от такого решения пришлось отказаться. Дело в том, что уже вскоре после того, как было выделено место для обелиска и была произведена общая калькуляция проекта, стали известны имена ещё трёх выпускников, погибших в ходе войны. Не исключено, что это были не последние находки школьных поисковиков. Поэтому было принято решение разместить имена и фамилии павших на съёмных плитах, отлитых из силумина. В этом случае можно было дополнить список, заменив плиту. Известны также и исполнители работ: монтаж памятника производили шефы с «Уралвагонзавода», а модели плит с именами погибших выпускников и преподавателей и их отливка были произведены на участке разного литья цеха котлов Нижнетагильского котельно-радиаторного завода при содействии и. о. главного инженера этого предприятия Георгия Ивановича Кужильного.

В канун 30-летия Победы, 5 мая 1975 года, у здания школы торжественно открыли обелиск, на котором были начертаны имена и фамилии учителей и учеников школы, погибших на полях Великой Отечественной войны. С этого момента обелиск стал местом встречи ветеранов школы и района, местом проведения митингов, местом памяти для родственников и друзей погибших.



Обелиск у школы № 9 (фото 1981 г.)

(из личных архивов авторов / отсканированное изображение из фондов Музея боевой и трудовой славы школы № 9)



В 1981 году Борис Соломонович Гельруд, обобщая итоги поисковой работы, написал небольшое эссе «Обелиск у школы». А в середине 1980-х на обелиск были добавлены новые имена.

Те, кто учился в школе № 9, помнят, что Борис Соломонович всегда был со своими учениками. Даже на выпускных фотографиях, когда фотограф усаживал преподавателей перед классом, Борис Гельруд вставал вместе с учениками. «Нет-нет-нет! — качая головой, говорил он фотографу. — Я с детьми...»

Для педагога все, кто учился у него, были «детьми». Даже на вечерах встреч выпускников он входил в класс со своей знаменитой фразой: «Здравствуйте, дети!» И эти слова сразу возвращали всех на много лет назад, в школьные годы.



Б. С. Гельруд (стоит в центре верхнего ряда) со своими учениками (фото неизв. авт., 1970-е гг.)

(из личных архивов авторов)



Михаил Сипер, один из его учеников, известный в Нижнем Тагиле исполнитель авторской песни, вспоминал несколько лет назад:

«Это был необыкновенный во всех смыслах человек. Он был готов говорить о математике 24 часа в сутки. Дома у него был проходной двор — там постоянно толклись ученики. Но он не был “математиком-сухарём”. Безмерно начитанный, любящий театр и живопись, обожающий шутки, он был кумиром нашего класса... Из уст в уста передавались его фразы: “Как можно пойти спать и перед сном не решить пару дифференциальных уравнений?” и “Интеллигент — это не тот, кто носит галстук, а тот, кто и без галстука выглядит, как будто в нём”. Как образно он передавал смысл математических законов и формул! Известное правило “если число В находится по величине между числами А и С, причём А и С — переменные и стремятся к нулю, то В также стремится к нулю” он называл “лемма о двух милиционерах”. “Представьте: один милиционер идёт впереди, за ним — арестованный, а замыкает шествие другой милиционер. Оба милиционера стремятся в милицию. Арестованному ничего не остаётся делать, как тоже стремиться в милицию”. И таких разъяснений и аналогий было море».

Авторы этого очерка, которым тоже посчастливилось учиться у Бориса Соломоновича, готовы подписаться под каждым словом.

Уже в начале 1960-х авторитет молодого учителя математики в учительской среде Нижнего Тагила был невероятно высок. В 1962 году по его инициативе в школе № 35 Нижнего Тагила был создан математический класс со специализацией «вычислитель-программист». Занятия проводились по вузовским учебникам (аналитическая геометрия, математический анализ, линейная алгебра и вычислительная математика). Все выпускники этого класса стали студентами МГУ, МФТИ или МИФИ.

В 1966 году Б. С. Гельруд был награждён знаком «Отличник народного просвещения РСФСР», тогда же его пригласили работать на кафедре алгебры и геометрии пединститута, совмещая эту деятельность с работой в школе. А когда в 1969-м Министерство народного образования РСФСР запретило создание в средних школах специализированных математических классов, Гельруд на свой страх и риск организовал в школе № 9 «подпольный» математический класс. В документах для районного и городского отделов народного образования этот класс значился как «кружок, куда ученики приходят после уроков и занимаются решением нетрадиционных для школьной программы задач». Через два-три года, когда выпускники школы начали буквально десятками поступать в московские и ленинградские вузы, тайное стало явным и ОблОНО разрешил, в качестве исключения, оставить математический класс в школе № 9.



Б. С. Гельруд (фото неизв. авт., 1980-е гг.)

(из личных архивов авторов / отсканированное изображение из фондов Музея боевой и трудовой славы школы № 9)



Многие удивлялись, как Гельруду удаётся так гармонично совмещать учебный процесс и активный отдых с учениками. Пешие и лыжные походы, поездки в Ленинград, Пермь, Свердловск, Киров, Москву; встречи с участниками полярных экспедиций и членами отряда космонавтов. Он был знаком со множеством знаменитых людей своего времени и считал необходимым познакомить с ними своих учеников. Ещё в 1960-х Борис Соломонович познакомился с Булатом Окуджавой и долгое время возил на встречу с поэтом своих «детей». Чтобы попасть на встречу с легендарным поэтом-песенником, нужно было выполнить всего одно условие — закончить четверть без троек.



Борис Гельруд и Булат Окуджава

(из личных архивов авторов / отсканированное изображение из фондов Музея боевой и трудовой славы школы № 9)



Долгое время Борис Соломонович вынашивал идею открытия в Нижнем Тагиле математической школы. Годами он обивал пороги различных инстанций, пытаясь убедить чиновников в том, что такое учебное заведение необходимо городу. Это была его мечта. И она сбылась. 1 сентября 1991 года на Вагонке был открыт математический лицей № 51. Но преподавать в нём педагогу пришлось недолго: 19 декабря 1991-го Борис Соломонович Гельруд ушёл из жизни...



Здание физико-математического лицея № 51 (фото неизв. авт., 1990-е гг.)

(https://sun9-65.userapi.com)



В 2016 году на здании лицея была открыта мемориальная доска в память о выдающемся учителе и первом директоре этого учебного заведения.



Один из учеников Б. С. Гельруда Вадим Раудштейн на открытии мемориальной доски в лицее № 51

(фото из архивов газеты «Тагильский рабочий», 2016 г.)

(https://tagilka.ru/upload/iblock/ab9/ab9b6be4bb621954faa2f1af62f06965.jpg)



Кто-то подсчитал, что из тех, кто учился у Бориса Соломоновича, выросло более 40 докторов и кандидатов физико-математических и технических наук, работников НИИ и лабораторий. Столько же его учеников стали учителями математики и физики. Сколько всего тагильчан учились у него, не считал никто. Их тысячи. К каждый из них по сей день носит в себе знания и частичку души этого незаурядного человека и талантливого педагога.



(из личных архивов авторов / отсканированное изображение из фондов Музея боевой и трудовой славы школы № 9)



(с) 2021. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

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* ОТД (аббрев.) — общетехнические дисциплины; факультет ОТД готовил учителей трудового обучения для средних и средних специальных учебных заведений (прим. авт.).