Начало «канадского» хоккея в Нижнем Тагиле

Массовое увлечение спортом началось в нашем городе после окончания Гражданской войны на Урале в 1920–1921 годах. Поначалу самыми популярными видами спорта были те, которые требовали минимальных затрат на инвентарь и форму. Летом — лёгкая атлетика, футбол, лапта и городки. Зимой – лыжи, коньки и русский хоккей (хоккей с мячом или бенди). В Нижнем Тагиле появлялись спортивные секции и клубы, которые трансформировались в спортивные общества. Появились стадионы, спортивные базы и оздоровительные лагеря. Спортивные команды стали появляться в школах и училищах, на заводах и в квартальных клубах.

В конце 20-х годов большую популярность стали набирать командные виды спорта: волейбол, баскетбол, футбол, хоккей. Особо популярным стал хоккей с мячом. В 1927 году сборная команда Нижнего Тагила приняла участие в розыгрыше первенства области по русскому хоккею и заняла III место. А на следующий год тагильские энтузиасты хоккея с мячом завоевали в розыгрыше первенства Уральской области серебряные медали. В 1929–1930 годах в городе уже существовало три команды «русского» хоккея: команда завода им. Куйбышева «Металлист Востока», хоккейная дружина ВЖР «Высокогорец» и сборная ВМЗ, именуемая просто «команда завода № 63». Ещё пять лет спустя к ним присоединились команды НТМЗ «Металлург» и УВЗ «Дзержинец».

Команда «Металлург» была самой титулованной среди тагильских команд по хоккею с мячом. С 1947-го по 1960 год команда 7 раз занимала первое место в розыгрыше первенства Свердловской области по хоккею с мячом и ещё дважды завоёвывала серебряные медали.

Менее удачно выступала команда Уралвагонзавода «Дзержинец». Правда, «Дзержинец» не был чисто хоккейным клубом. Это было спортивное общество, члены которого играли в футбол, хоккей с мячом, волейбол, бегали на лыжах, занимались лёгкой и тяжёлой атлетикой.

В декабре 1946 года председатель спортобщества «Дзержинец» Александр Масаликин ознакомил актив общества с правилами другого хоккея — канадского. Поначалу заокеанская игра показалась вагоностроителям странной. Меньшие размеры площадки и ворот, вместо мяча — резиновая шайба. Но хоккеисты «Дзержинца» заинтересовались новой игрой и начали тренироваться. Тренером у «шайбистов» стал Вадим Владимирович Янушевский. Ему удалось решить ряд организационных вопросов. У команды появилась клюшки, форма и защитная амуниция. Раздобыли также методические материалы по проведению тренировок.

Команда «Дзержинец» (фото неизв. автора, 1949 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://vk.com/photo-96566667_457269061)

В феврале 1948 года состоялся первый в истории тагильского хоккея с шайбой матч! Встреча была товарищеской. Соперниками «Дзержинца» в тот день был «Спартак» из Воронежа. Воронежский «Спартак» в те годы был одной из сильнейших команд страны: в 1948 году он стал Чемпионом РСФСР по хоккею с шайбой. Свой первый в истории матч вагоностроители ожидаемо проиграли. Но на следующий день была проведена ещё одна встреча, которая завершилась вничью.

В Нижнем Тагиле новая игра стремительно набирала популярность. В начале 1952 года начался набор в команду по хоккею с шайбой. Открылась хоккейная школа. Рядом со стадионом УВЗ был построен хоккейный корт, а руководство клуба разработало программу развития хоккея с шайбой в Дзержинском районе.

Хоккейный корт «Спутник» (фото неизв. автора, 1961 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://historyntagil.ru/cards/old_tagil/1960_041.jpg)

Позднее спортивное общество «Дзержинец» было переименовано в «Авангард», а через несколько лет — в «Спутник». Команда начала выступать в I лиге Чемпионата СССР, а имена воспитанников «Спутника» Владимира Зубрильчева, Сергея Шепелева, Игоря и Александра Радуловых, Василия Атанасова стали известны всей стране.



© 2025 г. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»