Образцовая студия классического танца «Прима-Арт» ДК имени И. В. Окунева завоевала дипломы лауреатов первой степени на международном фестивале творчества «Призвание-АРТИСТ!» в Казани.

В номинации «Современный танец» дипломов лауреатов первой степени были удостоены номера «Лоскутик и облако» и «К Пастернаку». В номинации «Классический танец» диплом лауреата первой степени получил танец «Джампе» из балета «Баядерка». Обладательницей приза зрительских симпатий стала София Касаткина за вариацию Анжелы из балета «Марко Спада».

Также дипломов лауреатов второй степени удостоены номер «Рченица» в номинации «Народный танец» и номер «Идзанами» в номинации «Современный танец».