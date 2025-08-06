В сентябре запустят прямые рейсы из Екатеринбурга на вьетнамский курорт Нячанг

«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из екатеринбургского аэропорта «Кольцово» на вьетнамский курорт Нячанг с 29 сентября, сообщает РБК.

Рейсы из Екатеринбурга будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам. На маршруте будут летать лайнеры Airbus A330. Вылет в 21:10, время в пути составит 9 часов 15 минут.

Из Нячанга в Екатеринбург рейсы запланированы по вторникам и субботам. Цены на билет по этому направлению будут начинаться от 45,8 тысячи рублей в одну сторону.

Напомним, авиакомпания Red Wings с 8 августа запустит рейсы из «Кольцово» в Геленджик. Стоимость билетов на август–сентябрь составляет от 17,4 тысячи рублей на человека в одну сторону. Перевозчик будет выполнять рейсы два раза в неделю, по понедельникам и пятницам.