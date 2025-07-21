Общество

В августе запустят авиарейсы из Екатеринбурга в Геленджик, продажа билетов уже открыта

21.07.2025 15:05
В августе запустят авиарейсы из Екатеринбурга в Геленджик, продажа билетов уже открыта

Авиакомпания Red Wings с 8 августа запустит рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Геленджик, продажа билетов уже открыта, сообщает РБК. 

Стоимость билетов на август–сентябрь составляет от 17,4 тысячи рублей на человека в одну сторону. Перевозчик будет выполнять рейсы два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. 

Аэропорт Геленджика не работал с 2022 года. Основным авиахабом для доставки туристов на черноморские курорты в этих условиях был Сочи. Об открытии аэропорта Геленджика стало известно 9 июля 2025 года.

Иллюстрация: Шедеврум
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