Штрафы за кормление голубей, запрет на бесплатное обучение детей мигрантов, работа из дома во время месячных. Топ законов, законопроектов и законодательных инициатив за прошедшую неделю по версии АН «Между строк»

2025 год насыщен изменениями во всех сферах законодательства РФ. Мы подготовили топ-6 законопроектов, законов и законодательных инициатив за прошедшую неделю по версии АН «Между строк».

Новые возможности для иностранцев

Список профессий, позволяющих иностранным специалистам получать вид на жительство в России без предварительного разрешения на временное проживание, увеличился на две позиции. Теперь в него включены специальности корреспондента и редактора.

Вид на жительство можно получить после года работы по указанной специальности, однако льготы для получения гражданства не предусмотрены. Новый приказ Минтруда вступает в силу 4 августа.

Штраф за кормление голубей

В Госдуму поступил законопроект, согласно которому, за кормление голубей у дома могут оштрафовать на сумму до 250 тысяч рублей. Если пернатые создают антисанитарию, это считается нарушением норм охраны окружающей среды. Гражданам грозит штраф до 3 тысяч рублей, а организациям — до четверти миллиона.

Результаты ЕГЭ на заморозке

С 3 августа начал действовать закон, в соответствии с которым для участников СВО на время их службы приостанавливается срок действия результатов ЕГЭ.

Запрет подросткам на покупку бензина и езду на питбайках

В Госдуме разрабатывается законопроект, согласно которому, подросткам будет запрещена покупка бензина и езда на питбайках по дорогам.

Госдума вместе с профильными ведомствами обсуждает проблему использования питбайков — облегченных мотоциклов, в последнее время получивших широкое распространение среди детей и подростков.

Представляя собой, по сути, полноценные транспортные средства, питбайки никак не регламентированы законом и потому представляют опасность для водителей и пешеходов.

Запрет на бесплатное обучение детей мигрантов

Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил о планах представить проект о запрете бесплатного обучения в школах для детей мигрантов.

По словам Нилова, документ предусматривает, что дети иностранных граждан должны оплачивать обучение вне зависимости от их возраста и класса. Также проект вводит ограничение до трёх попыток для тестирования на знание русского языка.

Во время месячных работаем из дома

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая выступила с инициативой, разрешить россиянкам работать из дома во время менструации. По ее мнению, такая мера может способствовать повышению мотивации к родительству, многодетности и укреплению традиционных семейных ценностей. Однако она отмечает, что не все профессии могут быть выполнены в дистанционном формате, поэтому нововведение не распространится на всех женщин.