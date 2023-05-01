«Не будет большим отступлением от идей Октября превращение крестных ходов в демонстрации рабочей солидарности». Как в Нижнем Тагиле отмечали Первомай

Уже давно Первомай в нашей стране потерял свою торжественность и значимость и превратился просто в дополнительный выходной, но до сих пор считается праздничным днём. Впрочем, изначально он праздником не был. 1 мая 1886 года в Соединённых Штатах Америки, в Чикаго, началась забастовка рабочих, которые требовали установления 8-часового рабочего дня, повышения заработной платы, введения на заводах ряда социальных льгот и улучшения условий труда. Акция протеста переросла в демонстрации, которые закончились трагически: при разгоне 3 мая погибли шесть человек. На следующий день в городе вспыхнули беспорядки, которые принесли новые жертвы: были убиты восемь полицейских, а более 50 протестующих получили тяжёлые ранения.

Американских рабочих поддержали в Европе, и в июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая Днём солидарности рабочих всего мира. В те годы рабочее движение в Европе было на подъёме, в 1890 году первомайские манифестации прошли во Франции, Бельгии, Германии, Испании, Дании, Италии, Норвегии, Швеции. А год спустя Первомай пришёл и на территорию Российской империи: 1 мая 1891 года в Варшаве состоялись митинги и шествие, в которых приняли участие 10 тысяч человек. Организатором мероприятий стал один из основателей первой российской социал-демократической группы Михаил Бруснев. Лозунги и требования российского пролетариата были такими же, как у американских и европейских коллег, но именно в России эта политическая акция начала приобретать форму праздника. Если американские или европейские рабочие по окончании манифестации шли по домам, то россияне после демонстрации стали устраивать массовые гуляния.

Традиция эта началась с маёвок — этакого синтеза политического митинга и пикника. Дело в том, что после первой же первомайской манифестации полиция запретила проводить такие мероприятия в городах и заводских посёлках под предлогом сохранения порядка. Но российские рабочие быстро нашли пути обхода запрета. Они семьями, часто с детьми, собирались за городской чертой, в лесу или на берегу реки, где проводили митинги, а затем и гуляния. На митингах составлялись требования к заводовладельцам или властям, обсуждались планы, стратегия и тактика борьбы за свои права, распространялись листовки, выступали агитаторы от различных партий и объединений. После «официальной» части следовала «неофициальная»: чаепитие, пение песен, игры с детьми, общение и прогулки. Выпивать же на маёвках начали только с началом Первой мировой войны и тоже, можно сказать, в знак протеста, на этот раз — против «сухого закона», введённого в 1914 году в связи со вступлением России в войну.

Легализовали Первомай практически сразу после революции 1917 года. В 1918-м праздник был узаконен в Кодексе законов о труде под официальным названием День Интернационала и 1 мая стало нерабочим днём. Через десять лет нерабочим днём было объявлено и 2 мая. Первого числа проходили митинги, демонстрации, шествия и парады, а на следующий день в городах и сёлах устраивались массовые гуляния.

Здесь уместно вспомнить, что полный перечень праздников в Российской империи был сформирован и законодательно утверждён в 1897 году. Согласно закону «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской и горной промышленности», был определён перечень праздничных дней, в которые работодатель не имел права заставлять своих рабочих и служащих выходить на работу.

Большинство праздников были церковными и делились на «непереходящие» и «переходящие». Первыми считались 1 января (Новый год); 6 января (Крещение Господне); 2 февраля (Сретение Господне); 25 марта (Благовещение Пресвятой Богородицы); 29 июня (Торжество святых апостолов Петра и Павла); 6 августа (Преображение Господне); 15 августа (Успение Пресвятой Богородицы); 29 августа (Усекновение главы Иоанна Крестителя); 8 сентября (Рождество Пресвятой Богородицы); 14 сентября (Воздвижение Креста Господня); 1 октября (Покров Пресвятой Богородицы); 21 ноября (Введение во храм Пресвятой Богородицы); 25–26 декабря (Рождество Христово). Переходящими праздниками являлись: пятница и суббота Сырной седмицы; 6-я неделя Великого поста (Вход Господень в Иерусалим); четверг, пятница и суббота Страстной седмицы; Пасха и Светлая седмица; четверг 6-й седмицы по Пасхе (Вознесение Господне); 8-я неделя по Пасхе — Пятидесятница и Духов день. К праздничным относились и «царские дни», устанавливающиеся в честь какого-либо памятного события из жизни членов царской семьи. Нерабочими днями также были все воскресенья. Все нерабочие дни назывались «неприсутственными», так как в эти дни «не предполагалось присутствия учащихся во всех учебных заведениях и чиновников в казённых учреждениях».



Табель-календарь на 1911 год (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://pp.userapi.com/YIHlZ9gL8c8WKypWSMbsnk2B_YS0KPXSnx4zJg/djjtqCg1QEw.jpg)



После Октябрьской революции, в 1918 году, новые власти взяли курс на сокращение влияния церкви и часть церковных праздников упразднили, решив заменить их на пролетарские, каковые ещё надо было придумать. Первым из них стал Первомай. Новый праздник быстро полюбился народу, и на демонстрации стало выходить всё больше и больше людей, причём не только рабочих. Например, в демонстрации 1 мая 1917 года принимали участие члены Временного правительства России во главе с Александром Керенским.



Первая первомайская демонстрация в Пскове, 1917 год (фото неизв. автора / общ. достояние)



Интерес к демонстрациям в России объяснялся ещё и тем, что они были похожи на крестные ходы, и новые власти это быстро заметили.

«Не будет большим отступлением от идей Октября превращение крестных ходов, к которым так привыкли рабочие и крестьяне, в демонстрации рабочей солидарности при соответствующей замене символов и тезисов», — писал в 1918 году в своей докладной записке в ЦК РКП(б) будущий председатель Высшего совета народного хозяйства Валериан Куйбышев.

Поначалу церковь довольно спокойно относилась к первомайским демонстрациям. В ряде городов, особенно в глубинке, священники даже принимали в них участие. Правда, с началом гонений на церковь священнослужители дистанцировались не только от Первомая, но и вообще от всех новых советских праздников.

Число участников демонстраций в крупных городах и промышленных центрах росло из года в год. Если в 1914 году на первомайские демонстрации в России вышли всего около 400 тысяч человек, то в 1917-м, только по официальным данным, уже около двух миллионов. В 1918 году состоялся и первый первомайский военный парад, а через десять лет военные парады 1 мая были утверждены официально. 1 мая 1933-го над Красной площадью прошёл первый воздушный парад, после чего воздушные парады проводились ежегодно, вплоть до начала Великой Отечественной войны.

В 1920-е и 1930-е годы первомайские шествия трудящихся начали превращаться в демонстрацию достижений советской власти: в праздничных колоннах появлялись макеты первых советских тракторов, самолётов, дирижаблей и даже электростанций. Шли в колоннах демонстрантов и группы спортсменов и физкультурников, хотя никаких выдающихся достижений советского спорта, особенно на международной арене, у СССР в то время не было. В 1940 году только в Москве на первомайскую демонстрацию вышли более миллиона человек, что составляло четверть всего населения столицы.



Демонстрация в Москве 1 мая 1940 г. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://content.foto.my.mail.ru/community/mir/_groupsphoto/h-42203.jpg)



В годы Великой Отечественной войны ни демонстрации, ни военные парады на 1 мая не проводились, а праздничные дни 1 и 2 мая стали рабочими. На заводах организовывали непродолжительные торжественные собрания и митинги, но никаких шествий не было. Первомай в эти годы отмечали обычно дома.

После войны, в 1946 году, традиция проведения первомайских демонстраций возобновилась. Правда, уже в середине 1960-х начала просматриваться тенденция к искусственному увеличению числа участников праздничных шествий. В них появлялись колонны домохозяек, студентов и даже инвалидов. В те же годы профсоюзным организациям заводов начали выделять крупные суммы для оформления колонн демонстрантов. А в 1970 году в Кодексе законов о труде СССР за праздником было закреплено новое название: 1 и 2 мая стали Днями международной солидарности трудящихся и оставались таковыми до 1 мая 1990 года, когда в последний раз состоялась официальная первомайская демонстрация.



Первомайская демонстрация в Ленинграде, 1975 г. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://pastvu.com/_p/d/b/t/c/btcl9evh7oz9hrlygr.jpg)



В нашем городе Первомай начали отмечать в конце XIX столетия. Поначалу это были немногочисленные маёвки, на которые рабочие собирались тайком или под предлогом гуляний. Места для тагильских маёвок выбирались разные: на Краснокаменском шихане, Елизарьевой горе, Лисьей горе, в окрестностях села Горбуново или деревеньки Рогожино. Но по мере развития рабочего движения манифестации стали принимать массовый характер. После революций 1917 года празднование Первомая стало проходить в Нижнем Тагиле повсеместно.



Первомай в Нижнем Тагиле, 1920 год

Фото неизв. автора / НТГИА, коллекция фотодокументов / фрагмент ориг. изображения

(https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb/Pervomaj-v-Tagile.jpg)





Первомайский митинг на площади Свободы (ныне – Комсомольский сквер), 1920 г.

(фото неизв. автора / НТГИА, коллекция фотодокументов / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb/3-Miting-1-maja-1920-g.-u-pamjatnika-Svobody.-Na-meste-portreta-Aleksandra-Vtorogo-zvezda.jpg)



Справедливости ради надо сказать, что в те годы проводить масштабные демонстрации в городе было негде. Поэтому концепция первомайских мероприятий часто менялась. Одно время 1 мая в центре города проходил только парад частей тагильского гарнизона и милиции, а демонстрации организовывали «на местах» — вблизи заводов. Затем было решено формировать сводные колонны демонстрантов, куда включали активистов рабочих комитетов, ударников труда и передовиков производства. Массовое увлечение спортом привело к тому, что в состав праздничных колонн стали включать физкультурников и активистов военно-спортивных секций. Кампания по борьбе с неграмотностью стала поводом для появления сводной колонны учащейся молодёжи. Обратила своё внимание партия на проблему беспризорности — и на первомайской демонстрации появляется колонна воспитанников детских домов, началась коллективизация — и в строю демонстрантов идёт сводная колонна колхозников.

Справедливости ради надо заметить, что поначалу первомайские демонстрации в Нижнем Тагиле не отличались массовостью. Во-первых, улиц, пригодных для движения многотысячных колонн, в городе было мало. Во-вторых, против большого скопления народа в одном месте выступали тагильские милиционеры. Городской отдел НКВД тогда не мог похвастаться численностью личного состава, и каждое массовое мероприятие оборачивалось для тагильских правоохранителей головной болью. В толпах демонстрантов, ожидающих начала прохождения, сновали карманники, рабочие начинали активно отмечать праздник, употребляли спиртные напитки, устраивали драки, которые иногда заканчивались печально. И хотя продажа водки в Нижнем Тагиле с 1 по 5 мая была запрещена, проблема, где достать бутылку или две, не стояла: почти в каждой семье умели готовить горячительные напитки самостоятельно. Третьей причиной относительной малочисленности демонстрантов была нехватка средств на праздничное оформление колонн. Заводы города были небогаты, а городская казна испытывала хронический дефицит средств. Поэтому при оформлении праздничных колонн часто упор делался на «зелень»: ветки деревьев и кустарников с едва распустившимися листочками, украшенные лентами и бумажными цветами.

Если перенестись на первомайскую демонстрацию в Нижнем Тагиле конца 1920-х — начала 1930-х годов ХХ века, многое из того, что происходило в городе в этот день, показалось бы нам непривычным. Начиналось всё в 9 утра с праздничных митингов на предприятиях. После чего сводные колонны из разных районов города в организованном порядке прибывали на площадь к памятнику Ленину, где в 10:30 или 11:00 начинался общегородской торжественный митинг. По окончании митинга колонны демонстрантов проходили по улице Карла Маркса до Первомайской.



Улица Карла Маркса 1 мая 1936 г. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb.jpg)



С часу дня во всех районах города начинались праздничные гуляния, концерты самодеятельных коллективов, спортивные мероприятия. Жители Гальянки устраивали гуляния на Лисьей горе, у жителей Выи любимым местом для таких мероприятий был Волковский парк, те, кто проживал в Центральном районе, собирались в Горпарке, а жители Вагонстроя — в Парке культуры и перед Центральным клубом УВЗ. В этот день в кинотеатрах города шли бесплатные показы художественных фильмов.

Свои современные формы первомайские демонстрации и праздничные шествия в Нижнем Тагиле стали обретать уже в 1950–1960-х годах, когда были почти застроены и благоустроены центральные улицы районов города. В Ленинском районе маршрут движения колонн был проложен по проспекту Ленина, от улицы Первомайской до Театральной площади. Первоначально трибуна, откуда руководители города поздравляли демонстрантов, располагалась справа по ходу движения колонн, то есть на той стороне, где находится Драматический театр. Трибуна была деревянной. Собирали и украшали её обычно накануне шествия.



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb.jpg)





Учащиеся Горного техникума 1 мая 1950 г. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/tehnikum/133-Prepodovateli-i-studenty-na-pervomajskoj-demonstracii-1950-g.-Foto-Tagilskij-kraeved.jpg)



В те годы проспект Ленина был не таким широким, как сейчас, колонны двигались в один поток. Маршрут шествия был оцеплен милицией и военнослужащими, на всём протяжении движения работали координаторы и распорядители из аппаратов райкомов партии и исполкомов, следившие за порядком.

В Дзержинском районе проходили свои демонстрации. Право на их проведение отдельно от городских долгие годы отстаивали директора УВЗ. Демонстрации на Вагонке шли по проспекту Вагоностроителей. Колонны собирались на бульваре Хмельницкого (ныне — проспект Дзержинского), а трибуна с руководителями района и передовиками производства располагалась у машиностроительного техникума. Колонны шествовали до пересечения проспекта Вагоностроителей с Восточным шоссе.



Демонстрация трудящихся в Дзержинском районе в 1960-е гг. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka/Demonstracija.jpg)





Демонстрация трудящихся в Дзержинском районе в 1960-е гг. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka/Pervomajskaja-demonstracija-na-Vagonke.-Foto-iz-fondov-muzeja-UVZ.-kopija.jpg)





Демонстрация трудящихся в Дзержинском районе в 1960-е гг. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka/Demonstracija.jpg)





Коллектив отдела главного металлурга НТКРЗ на первомайской демонстрации (фото 1968 г.)

(фото Г. И. Кужильного / с разрешения владельца архива)





Демонстрация трудящихся в Дзержинском районе в 1960-е гг. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagilskij-pervomaj//Pervomajskaja-demonstracija-na-Vagonke.-Foto-iz-fondov-muzeja-UVZ.-kopija.jpg)



Демонстрации на Вагонке перестали проводить только после смерти «народного директора» УВЗ Ивана Васильевича Окунева, который отстаивал право Дзержинского района на проведение отдельных от города демонстраций до конца жизни.

В начале 1970-х годов расходы на организацию шествий стали расти. Предприятия города начали широко использовать для оформления праздничных колонн автотранспорт и большое количество наглядной агитации. Финансовую нагрузку при подготовке к празднованию Первомая несли профкомы предприятий и учреждений.

С началом перестройки праздник стал терять свою идеологическую составляющую. В 1990 году первомайские демонстрации прошли в стране последний раз. Через два года Первомай был переименован в Праздник весны и труда. Демонстрации трансформировались в митинги, в которых с каждым годом принимает участие всё меньше и меньше людей.

Тем не менее в мире Первомай отмечают ещё в 86 странах. Правда, демонстрации проходят не везде. А в Казахстане, Беларуси, Киргизии, Китае, Шри-Ланке, Бразилии, Греции, Австралии и ещё некоторых странах 1 мая — выходной день. Выходным он пока остаётся и в России.

(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»