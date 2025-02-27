А вы знали? Инициатором строительства знаменитой Коуровской обсерватории на Урале была уроженка Нижнего Тагила, известный астроном Клавдия Бархатова

Если вы увлечены астрономией или просто любите смотреть на звёздное небо, то вам в Коуровку. Это небольшой посёлок и одноимённая железнодорожная станция, расположенная в 90 километрах от Екатеринбурга. Именно рядом с этим посёлком находится первая на Среднем Урале астрономическая обсерватория. Закладка фундамента состоялась в 1963 году, и спустя два года строительство было завершено. Днём рождения Коуровской обсерватории считается 12 января 1965 года.

Инициатором строительства обсерватории стала Клавдия Александровна Бархатова — уроженка Нижнего Тагила, известный советский астроном, основатель и руководитель кафедры астрономии и геодезии при Уральском государственном университете. После открытия обсерватории являлась её научным руководителем. Была членом Научно-технического и Научно-методического советов Минвуза СССР, членом Совета по астрономическим кадрам АН СССР, председателем рабочей группы «Звёздные скопления» Астросовета АН СССР. С 1969 по 1986 год — председатель Головного совета по астрономии Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР. Клавдия Бархатова — автор «Атласа диаграмм “цвет — величина” рассеянных звёздных скоплений» (т. 1-4) и более 150 научных работ.

Клавдия Бархатова (фото: Википедия)

Первоначально обсерватория занималась наблюдениями за искусственными спутниками Земли, которые запускались в СССР с 1957 года. Затем начались наблюдения за выбросами энергии и активностью Солнца, а позднее — за планетами и малыми космическими телами.

Строительство обсерватории (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://uraloved.ru/images/mesta/sv-obl/chusovaya/kourovskaya-4.jpg)

Всего в Коуровской обсерватории установлено шесть телескопов, самый большой из которых имеет диаметр зеркала 120 см. С помощью этого телескопа проводятся фундаментальные исследования областей звездообразования, переменных звёзд и астероидов. Также на телескопе проводится летняя учебная практика для студентов.

За годы своего существования Коуровская обсерватория была награждена 11 серебряными и 22 бронзовыми медалями ВДНХ, неоднократно получала премии Астрономического совета Академии наук СССР и Российской академии наук.

Строительство обсерватории (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://uraloved.ru/images/mesta/sv-obl/chusovaya/kourovskaya-7.jpg)

В Коуровке ведётся наблюдение за кометами и астероидами, находящимися на потенциально опасном расстоянии от Земли. Обсерватория открыта для посетителей: здесь проводятся дневные и вечерние экскурсии. В ходе экскурсий посетители могут прослушать интересную лекцию и принять участие в наблюдениях на солнечном телескопе АЦУ-5 (днём). В ночное время посетители могут понаблюдать за планетами, Луной и туманностями с помощью телескопов АЗТ-3 и Sky-Watcher.