История Черноисточинского завода, частички «железной империи» Демидовых на Урале

Так исторически сложилось, что эти два населённых пункта — Нижний Тагил и Черноисточинский посёлок — не могли существовать друг без друга. Не построй Демидовы в 1725 году на реке Тагил чугунолитейный завод, не появился бы и Черноисточинский завод, а вскоре и посёлок.

Известно, что незадолго до пуска Нижнетагильского завода Никита Демидов в письмах к сыну Акинфию не раз высказывал опасения в том, что «Заводишко тот хлопот нам принесёт немало, а посему надобно немедля строить близ Тагильского заводу молотовую фабрику, а то и не одну».

Завод на Тагил-реке заработал в 1725 году, и скоро стало ясно, что его передельное производство не в состоянии переработать всё, что выдавали домны. В какой-то мере такая ситуация сложилась из-за того, что в ходе строительства завода молотовые «фабрики» были заложены недостаточно мощные, но главной причиной было маловодие. Заводской пруд плохо наполнялся водой, которая в те годы являлась главной движущей силой передельного производства. Поэтому уже в сентябре 1725-го Акинфий принялся активно искать «угожее место для устроения подливной фабрики». Вскоре такое место нашлось: «...под горою, на самом истоке речки, что течёт из Чёрного озера». Акинфий Никитич поспешил заявить место в Берг-коллегию. 9 февраля 1726 года Берг-коллегия выпустила указ, дающий заявителю право «Строить на реках Исток, Шайтанке, да Утке-реке вновь молотовых фабрик для передела чугуна в железо, где ныне построены у него Демидова для дела стругов пильные мельницы».

Указ Берг-коллегии был не единственным разрешающим документом: ему предшествовал указ царя Петра, изданный в январе того же года и разрешающий «заводить молотовые фабрики ради умножения железа и его прочности» на перечисленных выше реках. Разрешительные документы ещё не успели доехать до Урала, а Акинфий Никитич уже отправил на Исток команду во главе с плотинным мастером Леонтием Злобиным. Вскоре начались подготовительные работы – рубка леса, планировка, заготовка строительного материала. Акинфий регулярно приезжал на место стройки, смотрел, как движется дело, беседовал с мастеровыми и торопил.

План Черноисточинского завода в 1735 г. (фоторепродукция / общ. достояние)

Первое железо завод выдал уже в конце 1726 года, и хотя строительство завода продолжалось три года и завершилось весной 1729-го, именно с 1726 года идёт отсчёт истории Черноисточинского посёлка. Черноисточинский молотовой завод начал перерабатывать тагильский чугун, но вскоре его пришлось остановить – малоснежная зима и сухое лето сказались на уровне воды в заводском пруду. Акинфий Никитич объехал окрестности и был неприятно удивлён пересохшими ручьями и обмелевшими речками, что питали водой заводской пруд. По распоряжению заводчика плотину Черноисточинского завода подняли, но это мало помогло, и завод какое-то время был вынужден работать в треть своих возможностей.

Впоследствии проблема маловодия оказывала существенное влияние на работу завода вплоть до лета 1849 года. И только после того, как крепостной гидротехник-самоучка Клементий Ушков устроил для пополнения заводского пруда водой свою «канаву», завод заработал без оглядки на капризы уральской погоды. Тем не менее, в полноводные годы Черноисточинский завод довольно успешно решал проблемы передела тагильского чугуна. Так, в 1734 году здесь было произведено более 32 тысяч пудов железа разных сортов, а к 1743 году завод давал до 43 тысяч пудов железа. Позднее, в 30-х годах XIX столетия, здесь было пущено опытное производство по пудлингованию железа, а также открыт цех по изготовлению посуды и других «товаров народного потребления» из чугуна и железа.

П. П. Веденецкий «Вид Черноисточинского завода на Урале в 1836 году» (фоторепродукция / общ. достояние)

Одновременно с развитием завода рос и заводской посёлок. Если до появления завода эти места населяли лишь немногочисленные старообрядцы и беглые, то в 1726 – 1728 годах сюда были переселены полторы сотни мастеровых и работных людей, многие из которых переезжали на Чёрный Исток с семьями. На 1748 год в штате завода числилось более 160 человек. Ещё 60 человек числились «при заводе, за штатом». Но если большинство первых переселенцев были переведены сюда с Нижнетагильского и Лайского заводов, то позднее в Черноисточинск стали привозить крепостных и из других губерний. Переселенцам из заводской кассы выделялись ссуды на постройку домов и обзаведение хозяйством, нарезались участки для покосов и заготовки дров. К концу XVIII века в посёлке появились первые улицы – Мастерская, Нагорная, Заводская, Висимская и Напольная.

Черноисточинский завод (фото неизв. автора, 1890-х гг. / общ. достояние)

Интересно, что до 1833 года в посёлке не было своей церкви, и все жители посёлка числились за приходом Входо-Иерусалимского собора. Первая церковь в Черноисточинске была деревянной. Строительство каменной церкви началось только в 1856 году, после того как деревянная церковь сгорела. Новый храм возводился на деньги Демидовых. Он был построен в 1862 году. Церковь апостолов Петра и Павла в Черноисточинском посёлке оставалась действующей на протяжении всего советского периода, за исключением 1941 – 1943 годов.

Церковь апостолов Петра и Павла в Черноисточинске (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/prigorod-n-tagila//Cerkov-v-p.-Chernoistochinske.-Arhiv-Klera..jpg)

Подлинный расцвет посёлка пришёлся на середину XIX века. В 1825 году близ Черноисточинска были открыты золотые и платиновые россыпи, и с тех пор старательский промысел стал для местных жителей своего рода хобби. Наверное, не было в посёлке такой семьи, члены которой не занимались бы поиском и добычей этих драгоценных металлов. Мыли золото и платину артельно и в одиночку; «и ковшом, и шапкой».

Известный немецкий учёный Христиан Готфрид Эренберг, побывавший в сентябре 1829 года в Нижнем Тагиле и Черноисточинске, записал в своём путевом дневнике: «Моют здесь всё, уповая на Бога и везение. Кто-то умудряется за день намыть на корову или лошадь, кто-то на избу, а кто-то за неделю едва намывает лишь на полпуда муки...»

Позднее, писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк писал: «На въезде в Чёрную, как местные ещё зовут Черноисточинский завод, я обратил внимание на ряд новых домов с палисадниками, с крашеными воротами и вычурной резьбой по карнизу. Внутреннее убранство их говорило о зажиточности их хозяев — ковры на полу, кисейные занавески на окнах, олеография на стенах, гнутая мебель...»

В 1829 году на Черноисточинском заводе начались эксперименты по пудлингованию железа. Этой проблемой занимались известные тагильские механики Пётр Степанович Макаров и Фотий Ильич Швецов. На следующий год брат Фотия Швецова – Иван – был направлен в Черноисточинск для очистки заводского пруда и его реконструкции. В те времена было принято спускать заводские водоёмы для чистки их от закоряживания. Любопытно, что начиная с последней четверти XVIII столетия, на Черноисточинском заводе существовали крупные штрафы за сброс в заводской пруд мусора и нечистот. Даже выгул домашнего скота в прибрежной зоне был запрещён. Нарушителей ждали не только штрафы, но и бесчестие – битьё кнутом или батогами. К сожалению, в советское время о чистке пруда напрочь забыли. Последний раз пруд частично спускали в 1975 году, во время подключения водовода к гидроузлу, а очистке подвергся лишь небольшой участок вблизи плотины.

В 1836-м при заводе было открыто начальное училище, а с 1840 по 1860 годы в посёлке открылись ещё три учебных заведения и заводской госпиталь на 20 мест. В 1850 году вблизи посёлка начал действовать ещё один завод – Авроринский подливной, а три года спустя и Антоновский завод. Оба завода тоже занимались переделом тагильского чугуна. В это же время в посёлке появляются первые частные каменные дома, построенные на старательские капиталы. Несколько позднее в посёлке начинается мощение улиц камнем. Это были небольшие участки улиц перед домами богатых старателей и купцов, которые таким образом пытались показать свой более высокий социальный статус. Полностью же главные улицы посёлка были замощены только в конце 40-х годов ХХ века.

К началу ХХ столетия в Черноисточинском насчитывалось 1400 дворов, в которых проживало порядка 8200 человек. При заводе был создан театр, в посёлке действовала телеграфная станция. Экономический кризис начала века и последующие потрясения, произошедшие в России, не могли не оставить свой след на жизни посёлка. В 1924 году закрывается Черноисточинский завод, а два года спустя – Антоновский. Черновлянам приходится искать другую работу. Кто-то пытается найти работу в Нижнем Тагиле, кто-то идёт работать на медные рудники в Лёвиху, кто-то уходит в старательские артели. Те, кто остался в посёлке, организуются в колхоз, получивший название «Сталинский набор», создают артели по изготовлению товаров для дома, или находят работу в механизированном лесопункте по заготовке деловой древесины. В 1924 году в здании заводского госпиталя открылся фельдшерский пункт, который через два года превратился в поселковую больницу. Медицинский персонал больницы состоял из тагильских врачей и медсестёр.

Черноисточинская больница (фото неизв. автора, 1970-х гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/prigorod-n-tagila//Chernoistochinskaja-bolnica-foto-1970-h-gg..jpg)

В годы Великой Отечественной войны более полутора тысяч жителей посёлка были призваны на фронт. 782 черновлянина погибли в боях за освобождение Родины от фашистских захватчиков. В ноябре 1967 года в память о павших в годы войны на берегу пруда уставлен мемориал. Автором проекта был тагильский скульптор Василий Михайлович Ушаков. По существовавшей в те годы традиции в основание обелиска были замурованы капсулы с землей городов-героев.

(фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://fototerra.ru/photo/Russia/Chernoistochinsk/large-161583.jpg)

В конце 1946 года на старый завод в Черноисточинском посёлке обратило внимание руководство Свердловской области. Решением исполкома Свердловского областного Совета от 14 февраля 1947 года на территории старого демидовского завода началось строительство прядильно-ткацкой фабрики, которое продолжалось четыре года. В 1951 году первая очередь фабрики дала первую продукцию. В марте 1965 года фабрика переименована в Черноисточинскую чулочно-носочную фабрику. Предприятие стало снабжать своей продукцией города и сёла Свердловской области и соседних регионов. Носки, чулки и перчатки, изготовленные в Черноисточинске, можно было встретить в Перми и Тюмени, Горьком, Омске, а также в ряде городов союзных республик.

(фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://www.indf.ru/wp-content/uploads/2021/06/kjslr0gnrpl9gjpkv26hdhm7d24d3vx0d34hrdgd.jpeg)

В 1964 году в Черноисточинск из посёлка Висим был переведён Дом пионеров. В 60-70-х годах в Черноисточинске были отремонтированы все колодцы, дороги, проезжие мосты, стадион, водная станция; на улицах посёлка было высажено более 3000 саженцев деревьев и кустарников. Работали две школы, в которых обучалось более 1100 человек, детский сад и ясли, клуб, детская спортивная школа. Ещё ранее, в 1957 году, в поселке открылась психиатрическая больница на 300 койкомест.

Клуб пос. Черноисточинский (фото неизв. автора, 1960 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/prigorod-n-tagila//Klub-pos.-Chernoistochinskij-foto-1960-g..jpg)

В конце 60-х, начале 70-х годов на берегах Черноисточинского пруда началось строительство баз отдыха тагильских предприятий – НТМК, котельно-радиаторного и цементного заводов, УКБТМ (УВЗ), а также Нижнетагильского педагогического института.

База рыбака НТКРЗ (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора)

В 1971 году начинается строительство гидроузла для обеспечения питьевой водой Нижнего Тагила, которое завершилось в 1975 году. В связи с пуском гидроузла на пруду было запрещено использование лодочных моторов (исключение было сделано для жителей, чьи покосы находились в прибрежной зоне водоёма), а природоохранные службы следили за чистотой воды и прибрежной зоны, что обеспечивало чистоту воды в течении долгих лет. Гидроузел и сейчас снабжает водой Нижний Тагил, хотя за последние 12-15 лет качество воды заметно ухудшилось. По мнению специалистов, бывший заводской пруд медленно, но верно превращается в болото, и чтобы избежать этого, необходимо провести глубокую чистку водоёма с полным спуском воды и снятием верхнего слоя донных отложений.

В 70-х годах ХХ века посёлок и его окрестности становятся любимым местом отдыха тагильчан. Десятки и сотни семей каждые выходные дни выезжают на базы отдыха или просто «дикарями» на облюбованные ранее живописные места вокруг посёлка или пруда. Набирают популярность и туристические «маршруты выходного дня», которые включают в себя пешие походы на Юрьев Камень, мыс Крутики, гору Дыроватик или лодочные прогулки. Традиционными становятся соревнования по спортивному ориентированию среди учащихся школ, ПТУ, техникумов и ВУЗов, по спортивной рыбалке среди работников предприятий, которые проводятся в окрестных лесах. С Нижним Тагилом Черноисточинск связывала шоссейная дорога и Висимо-Уткинская узкоколейка.

С началом реформ в стране положение Черноисточинска, как и большинства малых населённых пунктов, заметно ухудшилось. Сократилось производство, начались задержки с выплатой пенсий и зарплат, стало сокращаться число рабочих мест. Путаницу вносила чехарда с административно-территориальным статусом посёлка.

Несмотря на всю непростую историю посёлка, в нём остались некоторые достопримечательности. Прежде всего, это заводская плотина, легендарный остров Сосновый, горы Дыроватик и Юрьев Камень. В посёлке сохранилось немало жилых домов, построенных ещё в последней четверти XIX века. Живописные места в окрестностях Черноисточинска продолжают привлекать туристов, а загадки истории – историков и краеведов, у которых есть все основания предполагать, что Черноисточинск может открыть ещё не одну тайну, связанную с освоением этого края.

© 2016 © 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам:

- альманах «Тагильский краевед» №№ 2 – 16 самиздат, (Нижний Тагил)