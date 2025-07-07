Нижний Тагил занял 75-е место по уровню зарплат среди городов РФ

Специалисты «РИА Рейтинг» составили рейтинг городов России по уровню зарплат за первый квартал 2025 года. Эксперты сравнили средние зарплаты постоянных работников в различных отраслях, где занято не менее 3% населения региона. Согласно данным, в Нижнем Тагиле самые высокие доходы у сотрудников обрабатывающей промышленности — 88 тысяч рублей в месяц.

Екатеринбург занял 16-е место в рейтинге. В столице Среднего Урала самые высокие зарплаты у работников сферы информационных технологий и связи — 155 тысяч рублей в месяц. Пермь оказалась на 44-м месте. В этой городе специалистам в сфере информационных технологий и связи платят в среднем 103 тысячи рублей в месяц. Челябинск занял 52-е место. Самые высокие доходы у работников банков и финансовых компаний — 100 тысяч рублей в месяц.

Первое место в рейтинге занял Южно-Сахалинск, где работники горнодобывающей отрасли получают в среднем 445 тысяч рублей в месяц. На втором месте Москва, где сотрудники финансовых организаций зарабатывают 293 тысячи рублей. Третью строчку занял Анадырь, где строителям платят 282 тысячи рублей в месяц.