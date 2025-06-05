Тагильчанка получила штраф за неподчинение судебным приставам

В октябре 2024 года жительница Нижнего Тагила пришла в Дзержинский районный суд, чтобы забрать корреспонденцию. Однако она отказалась при входе показать свою сумку судебным приставам и не захотела покинуть здание суда. Судебный пристав составил протокол об административном правонарушении и направил его на рассмотрение мировому судье.

Мировой судья судебного участка № 4 Дзержинского района Нижнего Тагила назначил гражданке штраф в размере 1000 рублей. Женщина не согласилась с наказанием и обжаловала постановление в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила. Суд рассмотрел доводы и отказал в удовлетворении жалобы. Суд подчеркнул, что правила поведения в здании суда созданы для обеспечения безопасности как сотрудников, так и посетителей, и должны строго соблюдаться.

Постановление мирового судьи осталось в силе и вступило в законную силу.