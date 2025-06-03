В Качканаре прошёл автоквест ЕВРАЗа, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВИДЕО)

В минувшую субботу, 31 мая, состоялся традиционный автоквест ЕВРАЗа в Качканаре. В этом году мероприятие проходило под девизом «ЕВРАЗ – гонка Победы» (18+) и было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«В этом году гонка ЕВРАЗа была посвящена Победе — подвигам советского народа в Великой Отечественной войне, а также в целом нашим достижениям. Игроки посетили мемориал в Валериановске, на котором к 9 мая при поддержке ЕВРАЗа появился “Огонь памяти”. Познакомились с победителями конкурса “ЕВРАЗ: город идей — город друзей!”. Побывали у нового интерактивного музея, который рассказывает про спортивные успехи качканарцев. А также узнали, что в спортзале “Спутник” теперь есть инвентарь для занятий настольным теннисом. Кроме того, гонщики заглянули и на необычные городские объекты, в том числе заехали к двум олимпийским мишкам — арт-объектам, установленным в честь Олимпиад в Москве и Сочи», — рассказывает организатор автоквестов Елена Полюгова.

Проведение автоквеста стало традицией для металлургического холдинга. В этот раз в захватывающей гонке приняли участие 25 команд. Участникам предстояло на время преодолеть несколько этапов, передвигаясь на автомобилях по городу в поисках зашифрованных точек, указанных в заданиях.

Команды из Качканара заняли весь пьедестал, обойдя многократных чемпионов из Нижнего Тагила. Победителем автоквеста стала команда «Локомотивная сила», показавшая рекордное время прохождения — всего 1 час и 2 минуты.

В состав команды «Локомотивная сила» вошли машинист электровоза УГЖДТ ЦТП Сергей Попов, помощник машиниста тепловоза УГЖДТ ЦТП Кирилл Мушников, а также Анастасия Попова и Екатерина Пинаева, которые не работают в компании ЕВРАЗ.

«В автоквесте я участвовал в третий раз. Эмоции были на пределе! Присутствовал адреналин, азарт и, конечно же, соревновательный момент. Очень сильно обрадовались, что автоквест будет проходить в тёплую погоду, а не зимой. Надеюсь, так будет теперь из года в год. Задания были разнообразные, но не обошлось без спорных моментов. В один из таких моментов мы приехали к автовокзалу: я побежал в парк, а другой участник команды — к школе имени Новикова. Очень понравилось, что были как теоретические, так и агентские задания. Были моменты, когда мы видели, что едем с соперниками нос к носу, но они поворачивали в одну сторону, а мы — в другую. И тут мы задумывались, кто прав. Очень понравились подарки и спонсоры. Также хотелось добавить: может быть, мы не так быстро отгадывали загадки, но зато бегали быстро», — делится своими впечатлениями машинист электровоза УГЖДТ ЦТП Сергей Попов.

Участница команды-победителя «Локомотивная сила» Анастасия Попова отметила, что автоквест прошёл динамично и увлекательно: всё происходящее держало в напряжении, не оставляя времени на скуку. По её словам, задания были логичными и достаточно сложными, чтобы заставить задуматься и почувствовать удовольствие от найденного решения. Она также подчеркнула, что игра способствовала настоящей командной сплочённости — участники делились идеями, спорили, смеялись и вместе двигались к цели. Отдельно она выделила азарт соревнования, особенно в моменты, когда приходилось соревноваться с другими командами на одних и тех же точках.

«Автоквест прошёл, и эмоции просто зашкаливают! Это была не просто игра, а настоящее приключение, которое превзошло все ожидания. Если вы ищете необычный способ провести время с друзьями или семьёй, получить порцию адреналина и одновременно размять мозги, то автоквест — это то, что нужно! Это идеальное сочетание интеллектуальной головоломки, ориентирования на местности и азарта. Автоквест дарит уникальное ощущение свободы, приключения и интеллектуального вызова. Это свежий глоток воздуха среди привычных развлечений. Очень рекомендую всем, кто устал от обыденности и хочет получить порцию ярких эмоций и незабываемых воспоминаний! Момент финиша, когда последняя загадка решена, приносит бурю восторга! Особенно, когда ты приходишь первым!», — рассказывает участница команды «Локомотивная сила» Анастасия.

Серебряным призёром гонки стала команда «поБЕДА» — победитель зимнего автоквеста ЕВРАЗа в 2024 году.

«Мы одни из самых “древних” участников игры, состав команды всегда разный, но костяк один. Играли и в Качканаре, и в Нижнем Тагиле, игры всегда разные по содержанию, сложности, настроению, не было игр, вызывающих одинаковые эмоции. “Гонка Победы” стала для нас лёгкой, быстрой, азартной и очень эмоциональной внутри команды. Мы очень много спорили, пока разгадывали место, кричали, ругались, радовались, торопились. Задание, которое запомнилось: нас озадачил вопрос о небесном теле, медицинском препарате и товарище, первой мыслью была “Звёздочка”, и мы рванули туда, не докрутив ответ, не найдя лестницы, уже поехали к спортзалу “Спутник”, только потеряли 5 минут минимум. Хочется отметить, что самый большой кайф получаешь от игры в команде, где каждый дополняет: один быстро бегает, второй отгадывает, а третий предоставляет своё авто. Всей командой благодарим спонсоров за классные подарки и организаторов за всё-всё, вы — супер, продолжайте в том же духе!», — говорит участник команды, начальник участка СМД обогатительной фабрики КГОК Павел Долгих.

Борьба была напряжённой: разрыв между первым и вторым местом — 9 секунд, а между третьим и четвёртым местами — всего 5 секунд. Бронзу получила команда «К.А.Е.Н.».

«В квесте наша команда участвовала во второй раз, результат стабилен, второй раз мы третьи. Игра заиграла новыми красками: лето, отличная погода, прекрасное настроение внесли свои плюсы. Играли под девизом — получить удовольствие по полной. Время пронеслось молниеносно, не успели оглянуться, как были уже на финальной точке. Конечно, не обошлось без ошибочных точек, когда все единогласно были уверены, но приехали не туда. Самым сложным заданием оказался “Спутник”, хотя когда разгадали, всё стало логично. Там же потеряли все надежды попасть в призы, на последнюю точку ехали с уверенностью, что мы 5-е или 6-е. В целом игра проверила на прочность нашу команду, адреналин и эмоции зашкаливали. Но цель — получить удовольствие от игры — была достигнута. Благодарим организаторов, пусть квесты будут как можно чаще», — говорит участник команды «К.А.Е.Н.», фельдшер-лаборант (Медсанчасть, ЕВРАЗ) Екатерина Пугачёва.

Участников поздравил начальник участка ЕВРАЗ КГОК Николай Чернышев.

«Мы хотим выразить огромную благодарность командам соперников за честную борьбу и создание атмосферы настоящего праздника! Ваше участие сделало автоквест ярким и запоминающимся. А если вкратце — пушка, бомба, петарда! Всех обняли, покружили, поставили, поцеловали. Увидимся на следующих играх!», — сказал он.

Уже традиционно победители автоквеста получили денежные призы в размере 10, 7 и 5 тысяч рублей за 1-е, 2-е и 3-е места соответственно. Кроме того, все участники мероприятия получили памятные презенты от партнёров мероприятия. В этом году ими стали: ресторан доставки «Фудисон», цветочная мастерская «Ла-Ванда», фитнес-центр Fit Way, студия керамики Living clay, студия детских праздников «Герои», ледовый дворец спорта «Кристалл», клуб виртуальной реальности VRLife, семейная пиццерия ItalianPizza, студия преображения Елены Башкардиной, автошкола «Автовек», туристическое агентство «Мир путешествий», кинотеатр «Киноплекс», стайлинг-студия CosmAuto, студия красоты LÚNULA, ресторан доставки «Наглый дракон», магазин автозапчастей «Грин», «ВиП торты» от Анастасии Малышевой, автосервис «Техсервис+», международный проект HEALTHYPRO, киберклуб SFERA.