Владислав Пинаев проверил ход благоустройства «Кургана Памяти» и двух скверов на Вагонке

Сегодня, 5 июня, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев провёл объезд Дзержинского района и проверил ход работ на объектах благоустройства.

Начали с посещения мемориального комплекса «Курган Памяти», работы на котором ведутся с 12 мая. Благоустройство мемориала приурочено к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В перечень работ входит укладка асфальта на тротуарах, замена асфальтобетонного покрытия на гранитное на площадке у монумента, установка четырёх новых лестничных маршей, скамеек, вазонов, урн и уличных светильников. Проект предусматривает максимальное сохранение зелёных насаждений на территории мемориала.

Подрядчиком выступает ООО «Давиан». На объекте работают три бригады, всего в благоустройстве «Кургана Памяти» задействованы порядка 15 человек и 3 единицы техники. На данный момент уже убран старый асфальт на тротуарах и ведётся отсыпка щебнем под асфальтирование, демонтированы скамейки, клумбы и урны, которые впоследствии будут заменены на новые. Завершить работы планируется в конце сентября. По словам Владислава Пинаева, на благоустройство мемориала в городском бюджете запланировано 56 млн рублей.

«Благоустройство “Кургана Памяти” мы ведём совместно с правительством Свердловской области в рамках проекта по приведению в порядок всех объектов, связанных с Великой Отечественной войной, в год 80-летия Победы. Работы идут по графику. Учитывая, что мемориал находится рядом с бывшим кладбищем, подрядчику даны указания работы вести аккуратно, не выходить за границы проектирования и в тех объёмах, которые указаны в проекте», — отметил Владислав Пинаев.

Далее в маршруте объезда был двор рядом с домами № 30 и № 32 по Ленинградскому проспекту, напротив площади Славы, где ведётся комплексное благоустройство сквера на территории площадью 11 тысяч кв. метров. Этот объект стал победителем рейтингового голосования в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». За него проголосовали более 32 тысяч тагильчан. Благоустройство ведётся с привлечением средств областного и федерального бюджетов.

«Побеседовали сегодня со старшими по домам, выслушал их пожелания. Жители домов взяли на себя обязательство высадить 5 яблонь взамен тех, которые убрали в ходе работ. Кроме того, приняли сегодня решение убрать 3 клёна, которые там пока находятся, но не очень вписываются в новый облик сквера. Посмотрели проезды и газоны, которые были нарушены, когда “Горэнерго” занималось перекладкой сетей. Всё это будет восстановлено. Подрядчик доложил, что по срокам должны уложиться, сейчас ведутся закупки оборудования», — рассказал Владислав Пинаев.

Проект благоустройства разработали специалисты института «Тагилтрансмашпроект», входящего в состав корпорации «Уралвагонзавод». Генподрядчик — ООО «УБТ-Сервис». Работы на объекте начали 1 апреля 2025 года, закончить планируют в конце сентября. Стоимость строительных работ, озеленения территории, оснащения её игровыми и спортивными комплексами, уличной мебелью составляет 96 млн рублей. На объекте задействованы порядка 30 человек. Сейчас идёт подготовка площадки под благоустройство, снимается верхний слой грунта, ведётся отсыпка щебнем, убираются старые деревья.

«Это будет современная территория, где смогут гулять и проводить свободное время дети, взрослые, пенсионеры, родители с колясками. Для детей дошкольного возраста устанавливаем современные, качественные малые формы», — рассказал директор «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов.

Следующим пунктом в маршруте объезда был двор рядом с домом № 83 по улице Сибирской, где должен появиться новый сквер. Подрядчик — ООО «Давиан».

Напомним, 1 августа 2024 года в доме № 81 на улице Сибирской произошёл взрыв газа и обрушение двух жилых подъездов. ЧП унесло жизни 11 тагильчан, среди которых были дети. Живыми из-под завалов удалось достать 15 жильцов.

«После ликвидации последствий трагедии, которая произошла летом 2024 года в доме по улице Сибирской, 81, было обещано жителям находящихся здесь домов, что мы приведём территорию в порядок. Здесь появится сквер и будет благоустроена территория. На сегодняшний день конкурс отыгран, проект согласован, будет высажено 11 елей в память о погибших. Работы ведутся, по графику, срок окончания — конец августа», — отметил Владислав Пинаев.

Сейчас на площадке идёт подготовка территории к будущему благоустройству: снимается верхний слой грунта, ведётся отсыпка щебнем. В рамках благоустройства планируется также организация въезда во двор, создание 50 парковочных мест, посадка деревьев, демонтаж старых детских площадок и установка новых. Стоимость работ составляет 18,6 млн рублей.