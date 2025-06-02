В Нижнем Тагиле подростки-вандалы ломают остановочные комплексы 

За прошедшие выходные в Нижнем Тагиле произошло два инцидента, связанных с разрушением остановок общественного транспорта в разных районах города.

Подписчик сообщества «Инцидент Нижний Тагил» рассказал, что 31 мая неизвестные сломали остановку, расположенную на Привокзальной площади. На остановочном комплексе было полностью выбито боковое стекло.

Как сообщили в сообществе «Типичный тагильчанин», второй случай произошёл вчера, 1 июня, в районе Гальянки на Черноисточинском шоссе, где молодые люди сначала повредили металлическую сетку, а затем сломали крышу остановки.

Отметим, что за такие действия вандалам может грозить до трёх лет лишения свободы по ст. 214 УК РФ. Ответственность по этой статье наступает с 14 лет.