Суд взыскал с туроператора в пользу тагильчанки более 140 тысяч рублей за неработающий в отеле аквапарк 

Тагильчанка Светлана в мае прошлого года приобрела путёвку для себя и сына в Шарм-Эль-Шейх у турагента ООО «Престиж Тур». Планируя отпуск, женщина особое внимание уделила досугу ребёнка, поэтому остановила выбор на отеле с детским аквапарком. Поскольку отель находился не на первой линии моря, женщине был обещан трансфер до моря и обратно. Уже на месте выяснилось, что аквапарк закрыт на ремонт, а трансфера от отеля до пляжа нет. В тот же день Светлана уведомила турагента ООО «Престиж Тур» о наличии недостатков, но ситуация не изменилась.

По возвращении домой женщина обратилась к туроператору ООО «ТТ-Трэвел» с претензией о снижении цены договора, но безуспешно.

Тогда Светлана обратилась в Ленинский районный суд Нижнего Тагила с иском к ООО «Престиж Тур» и ООО «ТТ-Трэвел», в котором просила взыскать с ответчиков 67 655 рублей в счёт уменьшения цены договора, компенсацию морального вреда — 50 тысяч рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50% от присуждённой суммы.

В ходе судебного разбирательства ответчик ООО «ТТ-Трэвел» не оспаривал наличие недостатков качества туристских услуг.

Суд исковые требования удовлетворил частично, взыскав с ООО «ТТ-Трэвел» денежную сумму в счёт уменьшения цены туристских услуг – 67 655 рублей, 30 тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф – 48 827 рублей.

Туроператор обжаловал решение в Свердловском областном суде. ООО «ТТ-Трэвел» просило решение отменить ввиду несоответствия выводов суда обстоятельствам дела. Ответчик считал, что спорная ситуация возникла по вине турагента, который не предоставил истцу достоверную информацию. Свердловский областной суд рассмотрел материалы дела и не нашел оснований для вмешательства в судебный акт.