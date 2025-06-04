Заместитель губернатора Свердловской области проверил ход строительства станции водоподготовки «Южная» под Нижним Тагилом

Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев посетили в посёлке Черноисточинск стройку станции водоподготовки «Южная», которая должна обеспечить почти две трети тагильчан качественной питьевой водой.

Строительство станции ведётся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», а финансирование проекта стоимостью 7 млрд рублей осуществляется за счёт специального казначейского кредита из федерального бюджета.

«Ни у заказчика в лице муниципалитета, ни у генерального подрядчика особых проблем нет. Идёт рабочий процесс, это плановая проверка строящегося объекта, и цель сегодня — посмотреть, как развёрнуты работы на объекте. Сегодня в полном объёме подрядчик развернул работы на всех этапах строительства. К октябрю строители сформируют тепловой контур, чтобы зайти внутрь здания и в зимнее время оснащать объект необходимым оборудованием», — рассказал Сергей Швиндт.

Ожидается, что пусконаладочные работы начнутся во втором квартале 2026 года, а полностью завершить строительство планируется в августе 2026 года. На строительной площадке ежедневно трудятся около 90 специалистов, ведутся работы по монтажу конструкций, бетонированию и электромонтажу. Основная часть оборудования начнёт поступать в августе и сентябре этого года.

Владислав Пинаев подчеркнул, что строительство идёт практически по графику. Он отметил важность проекта для города и то, что контроль за его выполнением осуществляется на самом высоком уровне.