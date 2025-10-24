В Нижнем Тагиле прокуратура защитила трудовые права сотрудницы детского оздоровительного лагеря

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила проверила соблюдение трудового законодательства индивидуальным предпринимателем.

Установлено, что между работодателем и работником был заключён гражданско-правовой договор сроком на две недели на возмездное оказание услуг в детском оздоровительном лагере. Между тем, выполняемая работа сотрудницы подпадает под трудовые обязанности по квалификации повара, которая предусмотрена в штатном расписании работодателя.

Вместе с тем, работница была отстранена от работы до истечения срока действия договора гражданско-правового характера, а заработная плата была выплачена не в полном объёме.

По результатам проверки прокуратура в Тагилстроевский районный суд направила исковое заявление о признании факта трудовых отношений между работодателем и работницей, заключении срочного трудового договора с работницей, внесении сведений о трудовой деятельности в трудовую книжку, взыскании заработной платы, денежной компенсации за несвоевременную выплату заработной платы, компенсации морального вреда, а также об обязании работодателя произвести исчисление и уплату страховых взносов и налоговых платежей, предусмотренных действующим законодательством.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора, установив факт трудовых отношений, взыскав заработную плату в размере свыше 15,6 тысяч рублей, денежную компенсацию за несвоевременную выплату заработной платы в размере свыше 1,7 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей.

Кроме того, суд обязал предпринимателя заключить срочный трудовой договор с работницей, внести сведения о трудовой деятельности в трудовую книжку, произвести исчисление и уплату страховых взносов и налоговых платежей, предусмотренных действующим законодательством.

Фактическое исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры района.