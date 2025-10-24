«Уралочка-НТМК» провела традиционную встречу с металлургами в Нижнем Тагиле

Сегодня, 24 октября, в учебном центре ЕВРАЗ НТМК прошла традиционная встреча волейбольной команды «Уралочка-НТМК» с металлургами, посвящённая открытию нового сезона чемпионата России.

В этом году партнёрству ЕВРАЗ НТМК и «Уралочки» исполнилось 25 лет, за которые команда завоевала 5 титулов чемпионок России и девять раз становилась призёром национального первенства. Тренер команды Николай Карполь поблагодарил металлургов за многолетнее сотрудничество и заявил о том, что хотел бы, чтобы комбинат стал не только спонсором для команды.

«Моё предложение остаётся в силе. Я хочу, чтобы НТМК не был для команды только партнёром или спонсором, а чтобы команда была полноценным членом коллектива. Я говорил с нашим профсоюзом о том, что надо внести изменения в наш договор. Может быть, когда-нибудь мы их внесём, и будем ещё ближе, и будем достойно представлять Нижний Тагил и наше название НТМК», — отметил тренер.

Спортсменки отметили, что на площадке «Металлург-Форума» особенно ощущается энергия болельщиков, и именно она придаёт им уверенность и силы. В ближайшее время команда проведёт три домашних матча нового сезона, в которых «уралочки» надеются победить.

«У нас пройдёт первый домашний матч в сезоне. Нам всегда приятно играть в нашем родном зале. Здесь всегда ощущается особая атмосфера, здесь наши яркие болельщики. И также чувствуется больше ответственности. Я бы хотела поблагодарить вас от всей нашей команды за то, что вы с нами, за то, что вы поддерживаете нас и верите в нас, даже когда всё идёт не так, как мы бы хотели», — говорит блокирующая Елизавета Фетисова.

Уже завтра, 25 октября, команда встретится с петербургской командой «Корабелка».

«Командные виды спорта укрепляют командный дух, они помогают доверять друг другу. Конечно, каждый из вас уникальный и особенный, но ваша сила — в команде. Мы желаем вам ярких побед, честного судейства и, конечно, игр без травм. Играйте, побеждайте, ну а мы вас обязательно поддержим. И пусть победит “Уралочка”», — сказал в напутственной речи директор по развитию дивизиона «Урал» Антон Спицын.