Пациентам УКРЛЦ им. В. В. Тетюхина поможет робот-хирург

Врачи Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра им. В. В. Тетюхина стали первыми в Свердловской области, кто освоил технику работы с CORI — цифровым роботом-хирургом, которого за феноменальную точность уже называют «ювелиром». Он помогает врачам точнее устанавливать эндопротезы и бережнее обращаться с мягкими тканями и связками пациентов. В итоге серьёзная операция становится менее травматичной, а пациенты быстрее идут на поправку.

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр им. В. В. Тетюхина делает ставку на новый для региона формат хирургии крупных суставов — операции с использованием роботизированных систем. В Центре в течение месяца планируют провести порядка 30 операций с участием CORI. Врачи прошли обучение у коллег из Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Минздрава России (г. Барнаул). На сегодняшний день в УКЛРЦ с участием этого интеллектуального помощника прооперировано уже 12 человек. Первые пациенты уже выписаны домой с отличным самочувствием.

«На второй день после операции врач пришёл и сказал мне вставать… А на третий день я уже забыла о костылях — полетела, как ласточка. Сейчас колено сгибается на 80 градусов. Мне после операции сказали, что я особенная пациентка. И это правда: мне повезло, что меня оперировал робот», — говорит пациентка УКЛРЦ Валентина Шагиева из Нижнего Тагила.

Вместо предоперационных КТ и МРТ в ходе операции выполняется так называемое картирование костной поверхности. Врачи формируют 3D-модель колена — по сути, его цифрового «двойника» — с помощью датчика и высокочастотной камеры. Затем настраивают виртуальный план вмешательства с учётом индивидуального расположения связок и мышц пациента. Навигационная система в реальном времени контролирует положение инструмента при спилах и шлифовке кости и не даёт «убрать лишнее» —хирургу помогает световая индикация на экране. На финальном этапе робот подтверждает точность установки имплантата в соответствии с планом врача. Проще говоря, система помогает разместить протез так, чтобы он максимально соответствовал строению сустава и окружающих тканей, а значит, дольше служил и не доставлял дискомфорта после операции. При этом робот не заменяет хирурга: врач полностью контролирует процесс.

«Мы видим 3D-модель в костной ткани, видим костную ткань за анатомическими структурами, которые во время операции визуально доктору иногда тяжело оценить. Опираясь на модель сустава, мы делаем точное позиционирование компонентов эндопротеза, которое позволяет максимально сохранить биологическую ось конечности, всю амплитуду движений, уменьшить гиперрастяжение связочного аппарата. Так обеспечивается безболезненный и долгий срок службы эндопротезов», — отмечает главный врач УКЛРЦ им. В. В. Тетюхина Сергей Амзаев.

«Это персонифицированный подход: благодаря такой установке мы учитываем анатомические, индивидуальные и физиологические особенности работы конкретного сустава у конкретного пациента. Нам не нужно дополнительно выделять связки, освобождать мягкие ткани, делать дополнительные разрезы, потому что мы можем точно позиционировать компонент, используя CORI. За счёт этого у пациента меньше болит, он больше доволен результатом и быстрее восстанавливается», — считает заведующий отделением травматологии и ортопедии № 2 Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Минздрава России Вадим Гольник.

Программное обеспечение робота позволяет проводить как первичное, так и ревизионное эндопротезирование суставов, и, что особенно важно, одномыщелковое — это когда меняют не все колено, а только изношенную часть сустава. Робот, говорят врачи, отличный помощник на операциях при тяжёлых ортопедических деформациях. CORI использует технологии на основе искусственного интеллекта, которые разработчики постоянно совершенствуют. Сейчас в мире работает более 1000 систем CORI. Из них три — на постоянной основе в российских федеральных медицинских центрах, ещё четыре проходят тестирование в специализированных медучреждениях, в том числе в УКЛРЦ. Всего в России с участием CORI за три года прооперировано чуть более 350 человек. УКЛРЦ им. В. В. Тетюхина — первое медицинское учреждение Свердловской области, где проводятся ортопедические операции с применением таких роботизированных комплексов.

«Госпиталь имени Тетюхина (УКЛРЦ) — исключительное медицинское учреждение в масштабах нашей страны. Мы высоко ценим социальную значимость Центра и уровень услуг, которые оказывают здесь. Вклад госпиталя в развитие уральской медицинской школы сложно переоценить. Это первое учреждение в Свердловской области, где проводятся высокотехнологичные ортопедические операции с использованием роботизированных комплексов. В прошлом году в Центре уже начал работу робот-ассистент. Сегодня здесь представили ещё более совершенного помощника на основе искусственного интеллекта. Это делает доступнее квалифицированную помощь людям и позволяет сохранить человеческий капитал региона», — заявил генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Андрей Мисюра.

Напомним, УКЛРЦ им. В. В. Тетюхина создан в 2014 году на принципах государственно-частного партнёрства при участии правительства Свердловской области и частных инвесторов титановой отрасли. Центр — активный участник программы государственных гарантий оказания медицинской помощи гражданам РФ и ежегодно выполняет до 50% эндопротезирований в Свердловской области.