«Ужель мы хуже демидовской вотчины?» В начале XX века Екатеринбург охотно перенимал опыт Нижнего Тагила в вопросе установки памятников на центральной площади города

Однажды, в начале 1980-х годов, одного из экскурсоводов, возивших гостей столицы Среднего Урала в автобусах на экскурсии по городу, попросили рассказать о памятнике на площади 1905 года. Экскурсовод, очевидно знавший историю Свердловска в мельчайших подробностях, задал встречный вопрос: «О каком именно памятнике? Их здесь много стояло».

Наверное, в каждом городе есть места, которые «обречены» на установку памятников. В Нижнем Тагиле таким местом является пятачок напротив здания гостиницы «Северный Урал», где за всю историю нашего города четыре раза устанавливали памятники: сначала царю-освободителю, затем Свободе, потом «отцу народов» и, наконец, Николаю Никитичу Демидову.

Кстати, памятников на этом месте могло быть ещё больше: в 1960–1970-х годах здесь могли появиться памятники первым тагильским пионерам или комсомольцам. И хотя памятник пионерам «отцы города» посчитали ненужным, а памятник комсомольцам в конце концов установили в другом месте, закладные камни с соответствующими табличками на этом месте какое-то время стояли.

Площадь 1905 года в Екатеринбурге тоже имеет такое место, и памятники здесь менялись столь же часто, как и в Нижнем Тагиле. Интересно, что в нескольких моментах история появления памятников на главной площади столицы Среднего Урала так или иначе переплетается с историей памятников Нижнего Тагила.

Первым памятником на Площади 1905 года был монумент императору Александру II, отлитый на Кусинском заводе по проекту скульптора Михаила Петровича Попова. Мраморный постамент изготовил известный екатеринбуржец — камнерез К. И. Трапезников. Памятник установили в центре площади, перед кафедральным собором, в 1906 году.

Памятник Александру II «Освободителю» (фото неизв. автора, 1910 г. / фрагмент ориг. изображения / общ. достояние)

Александр II был изображен в полный рост, без шинели головного убора. По замыслу скульптора, в таком виде царь должен был восприниматься обывателями и, в первую очередь, крестьянством более позитивно. В правой руке император держал свиток с «Манифестом», а левой опирался на тумбу.

История появления этого памятника напрямую связана с Нижним Тагилом. В 1901 году екатеринбургский купец 2-й гильдии Иван Константинович Афиногенов отправился по делам коммерции на Нижнетагильский завод. Занимался в ту пору купец торговлей церковной утварью, парчой и медной посудой. В Нижнем Тагиле купец увидел памятник царю-освободителю, установленный в 1895 году, и крепко задумался. «В Нижнетагильске памятник Александру II есть, а в столице Горнозаводского края, уездном городе Пермской губернии, нет. Ужель мы хуже демидовской вотчины? Я решил, что памятник такой необходим и для Екатеринбурга», — написал Иван Константинович позднее в письме к дальнему родственнику.

Памятник Александру II «Освободителю» в Нижнетагильском посёлке (открытка нач. 1900-х гг. / / общ. достояние)

Своими мыслями он поделился с тогдашним городским головой Гавриилом Гавриловичем Казанцевым, и тот поддержал идею. Казанцев сам выехал в Нижний Тагил, осматривал памятник, беседовал с заводскими приказчиками и земскими начальниками, после чего озвучил идею памятника в Екатеринбургской думе, где её поддержало большинство. В апреле 1902 года Казанцев внезапно скончался, а в мае городским головой был избран Иван Константинович Афиногенов. Благодаря его усилиям работа над созданием памятника закипела. Был выбран проект монумента, начался сбор средств по подписке. Афиногенов не только смог заинтересовать идеей памятника многих екатеринбургских купцов, но и сам пожертвовал немалую сумму в кассу стройки. И несмотря на экономический кризис, охвативший страну в то время, 30 августа 1903 года произошла торжественная закладка первого камня в основание монумента, а 5 октября 1906 года памятник царю-освободителю был открыт.

Памятник Александру II (фото неизв. автора, 1910 г. / фрагмент ориг. изображения / общ. достояние)

Монумент простоял до Февральской революции. В марте 1917 года городские власти постановили памятник самодержцу снести. Постановление быстро выполнили, однако мраморный постамент оставили на месте — площадка и постамент памятника оказались удобными для выступлений ораторов на митингах, которые проходили на площади чуть ли не ежедневно: митинговали в ту пору по каждому более-менее значимому случаю.

В 1918 году в Екатеринбург на совещание съехались председатели ревкомов со всех населённых пунктов уезда. От Нижнего Тагила присутствовал исполняющий обязанности председателя Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, командир отряда Красной гвардии Пётр Бабин. Помимо прочего, на совещании разговор зашёл о «новых пролетарских символах», и Бабин рассказал, что в Нижнем Тагиле завершаются работы по созданию памятника Свободе, и даже представил рисунки и эскизы памятника. Идея так понравилась собравшимся товарищам, что те одобрили отдельную резолюцию, рекомендующую «устанавливать во всех населённых пунктах уезда памятники российскому пролетариату и достижениям революции».

История тагильского памятника Свободе (официальное название — «Павшим борцам за свободу») весьма интересна. Когда в октябре 1917 года в империи грянули перемены, по всей стране начали валить памятники царям и другим «кровопийцам». В Нижнем Тагиле таковой тоже имелся. Предложение о сносе памятника царю-освободителю на Базарной площади было высказано едва ли не на первом заседании Нижнетагильского реввоенсовета. Однако вскоре прозвучало другое предложение: памятник переделать, посвятив его пролетарским ценностям. Вскоре нашёлся и пролетарский скульптор — железнодорожник Николай Банников, который подрабатывал тем, что изготавливал на заказ надгробные скульптуры. Банникова разыскали, разъяснили концепцию, и тот, немного подумав, согласился. Времени на творческие поиски исполком реввоенсовета не давал, и Николай ухватился за первую попавшуюся идею: в одной книжке он увидел американскую статую Свободы, которая впечатлила его своей величественностью. Именно этот вариант для обновлённого памятника и предложил Банников. Власти согласились, и вскоре закипела работа. Памятник Александру II лишился креста, барельефа с изображением самодержца и надписей, рассказываюших о главных событиях его царствования.

Памятник Свободе в Нижнем Тагиле (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb//13-Памятник-Свободы.-1928-29-г.-Комсомольский-сквер..jpg)

Саму Свободу — женщину в длинной одежде и с поднятой правой рукой — Банников изваял дома. По высоте тагильская Свобода, конечно, уступала американской, но для провинции была вполне приличной: три с половиной метра. Статую решили отлить из баббита, «чтобы простояла века», как было записано в решении исполкома. Под памятником был устроен склеп, куда поместили останки нескольких красногвардейцев, павших в борьбе за дело революции.

Екатеринбургские товарищи поначалу старательно копировали опыт тагильчан. В 1918 году под пьедесталом памятника Александру II были похоронены красногвардейцы, погибшие в боях с частями атамана Дутова, пытавшимися овладеть Екатеринбургом. А затем, на царский пьедестал была установлена статуя Свободы, похожая, к слову, немного на тагильскую.

Памятник Свободе на месте снесённого памятника Александру II в Екатеринбурге

(фото неизв. автора, май 1918 г. / общ. достояние)

Однако статуя Свободы по каким-то причинам не понравилась большевистскому руководству города, и её убрали с постамента ещё до взятия города колчаковцами.

(окончание следует)