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Главная улица Красного Камня, как часть великого проекта «Оплот большевизма», которому не суждено было состояться

08.10.2023 12:44
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Главная улица Красного Камня, как часть великого проекта «Оплот большевизма», которому не суждено было состояться

Улица Победы не может похвастаться ни своей двухсотлетней историей, ни знаменитыми тагильчанами, которые когда-то здесь жили, ни достопримечательностями, занесёнными во все исторические справочники. Впервые она появилась на планах застройки города более 80 лет назад, а ещё десять лет спустя улица начала принимать свой нынешний облик, столь привычный нынешним жителям Красного Камня. 


Улица Победы в 1954 г. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)
(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/vyja-k-kamen//imgonline-com-ua-PhotoPositive-ouo5CBXrt6Yr-3.jpg)

История центральной улицы Красного Камня началась в начале 1930-х годов, когда одновременно с началом строительства Нижнетагильского металлургического завода было решено построить жилой район для строителей и будущих рабочих предприятия, так называемый «соцгород». Тогда, по инициативе Григория Константиновича Орджоникидзе, при Наркомтяжстрое, была создана «планировочная мастерская», которую возглавил известный российский и советский архитектор Моисей Яковлевич Гинзбург. Первостепенной задачей нового подразделения наркомата стала разработка проектов «соцгородков» для металлургических предприятий, которые строились на Урале и в Сибири. Нижний Тагил, с его строящимися заводами-гигантами НТМЗ и УВЗ, стоял в этом перечне на первом месте.

Уже через три месяца после создания мастерская приступила к работе над проектом застройки жилого массива НТМЗ в Краснокаменском районе. Разработка проекта проходила в сжатые сроки и уже в 1934 году группа Гинзбурга представила тагильчанам проект соцгорода, который решили возвести в районе Красного Камня. Столичные архитекторы дали проекту громкое название в духе того времени — «Оплот большевизма», которое понравилось строителям Ново-Тагильского завода.


Макет соцгорода «Оплот большевизма» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)
(http://historyntagil.ru/cards/old_tagil/proekt_018.jpg)

При разработке проекта специалисты архитектурно-проектной мастерской НКГС СССР учли ряд факторов, которые позволили увеличить расчётное количество жителей «соцгорода» с 18 до 24 тысяч человек. Кроме оригинальных архитектурных форм, проект предполагал возведение жилых домов высотой до 14 этажей и размещение общественных, социальных и культурных учреждений в отдельных, двух или трёхэтажных зданиях. 


Один из эскизов к проекту соцгорода «Оплот большевизма» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)
(http://historyntagil.ru/cards/old_tagil/proekt_020.jpg)

Согласно проеку район имел три главных улицы, которые выходили на центральную площадь с памятником Героям Гражданской войны. Входы и въезды в район оформлялись монументальными скульптурными группами, тематически связанными с памятником на площади. Одной из этих главных улиц была нынешняя улица Победы. Наряду с проектом мастерской Наркомтяжстроя к рассмотрению был допущен ещё один проект, созданный московским архитектурным бюро «Горстройпроект». В июне 1934-го оба проекта были выставлены в Клубе металлургов для всенародного обсуждения в ходе которого проект группы Гинзбурга получил безоговорочную поддержку у тагильчан. Но в кругах специалистов — строителей и экономистов, ему предрекали фиаско. Основными препятствиями в реализации проекта называли его дороговизну и отсутствие в городе высотной строительной техники. Эти замечания были совершенно справедливы: в Нижнем Тагиле, в ту пору, почти не было своих предприятий, выпускающих стройматериалы, парк строительной техники был ограничен, а сама техника сильно изношена. Тем не менее, проект начали реализовывать, заложив на первом этапе строительства два жилых дома и здание детского комбината — яслей и детсада. Однако, уже скоро стало понятно, что реализовать проект будет сложно. Отсутствие высотной строительной техники сразу наложило ограничение на этажность возводимых зданий, а привозные стройматериалы стремительно опустошали счета стройки. И, в 1939 году, реализацию проекта группы Гинзбурга приостановили, а план застройки района подвергли пересмотру. 

Руководители строящегося НТМЗ были вынуждены вернуться к рассмотрению проекта архитектурного бюро «Горстройпроект». Он оказался более соответствующим тагильским реалиям, как с технической, так и с экономической точки зрения. Но сразу приступить к его реализации тогда не смогли: в Нижнем Тагиле не хватало строительной техники, а местные заводы, выпускающие стройматериалы, не могли обеспечить нужное количество щебня, кирпича, бетона, пиломатериала. Заводы начали реконструировать, но этот процесс шёл медленно, с трудом преодолевая ведомственные препоны. Поэтому основные работы по возведению жилых домов на Красном Камне начались только после войны, в 1946-м. Было решено достроить начатые здания, которые архитекторы «Горстройпроекта» должны были включить в свои разработки — два жилых дома на окраине района (ныне дома № 8 и № 20 по ул. Жуковского) и здание детского комбината (ул. Победы, 41). Жилые дома заселили в 1940-м, а назначение детского комбината не раз менялось. В годы войны его было решено отдать в ведение горздравотдела. В наши дни в нём расположен противотуберкулезный диспансер № 3.

В проекте архбюро «Горстройпроект» нынешняя улица Победы была определена, как центральная улица района. Она начиналась в месте слияния трёх улиц: МОПРа, Восточной и Грибоедова. Внешний вид улицы формировали дома двух огромных кварталов, которые должны были занять всё место улицы Восточной до улицы Емельяна Пугачёва (ныне Пархоменко) по правой, нечётной, стороне, и от улицы МОПРа (проспект Мира) до улицы Емельяна Пугачёва по чётной стороне. Этот участок планировали застроить на первом этапе строительства в течение 1947 — 1958 годов. Проезжую часть улицы предполагалось разделить газонами, пешеходные зоны оформить в виде аллей. Но вскоре от газонов, разделяющих проезжую часть, отказались, так как в генеральный план развития города вновь были внесены изменения, согласно которым по центральной улице Красного Камня должен быть пущен трамвай. Трамвай пустили в 1955 году. Хотя это вполне могло случиться и раньше, но не случилось по причине изношенности парка подвижного состава трамвайного хозяйства. И только после того, как в 1954 — 1955 годах в город пришли сорок новых вагонов, было открыто движение трамваев до самого конца улицы Победы.


Улица Победы (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)
(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/vyja-k-kamen//jMIRzcK_KjU-kopija.jpg)

Любопытно, что нумерация домов на улице Победы начинается с номеров 12 и 29. Объясняется это тем, что на каком-то этапе развития города улицу Победы планировалось соединить с улицей Октябрьской революции, поглотив при этом улицу Грибоедова, но от этих планов отказались. Что касается застройки улицы, то по своей пестроте и разнообразию она может соперничать с проспектом Вагоностроителей. Но в отличие от главной улицы Вагонки, главная улица Красного Камня может похвастать большим количеством домов, построенных по индивидуальным проектам. Это, прежде всего, дома № 29 и № 39 ленинградских архитекторов Жданова, Тиме и Свирского. 


Дома №№ 39 и 29 по ул. Победы (фото: П. Желваков / фрагмент ориг. изображения)
(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/vyja-k-kamen//19-Krasnyj-Kamen.-Skver-na-ulice-Pobedy.-Foto-P.-Zhelvakov.-Ijul-1964-god..jpg)

При разработке индивидуальных проектов архитекторы постарались сделать так, чтобы их дома гармонировали с типовыми проектами, которые они были вынуждены использовать. Дело в том, что в конце эпохи «сталианса» архитекторов обязывали включать в проекты «типовуху» и задача ленинградских проектировщиков состояла в том, чтобы типовые здания не испортили общий вид улицы. Например, между домами № 29 и № 39 здание школы (ныне № 75/42) было построено по типовому проекту «серии 272».


Средняя школа № 75/42 (ул. Победы, д. 35) (фото: Л. Александер/ фрагмент ориг. изображения)
(https://sun9-51.userapi.com/impg/lBJ3lOVjSy2bIW38KOfwEDPB1FC9turuE8zrhw/M_uHtmuRwV8.jpg)

То же самое можно сказать и о квартале, расположенном напротив, на чётной стороне улицы.

Сразу за бывшей улицей Пугачёва, упразднённой в 1967-м ввиду слияния с улицей Пархоменко, в 1960-х — 1970-х годах начинается бум советского каркасно-панельного строительства. «Хрущёвки» здесь встречаются самых разных серий, и, с точки зрения архитектуры, являют собой картину унылого разнообразия. 


Улица Победы, дд. №№ 47 и 45 (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)
(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/vyja-k-kamen//Vid-tramvajnogo-kolca-po-ul.-Pobedy.-1964-g.-NTGIA.-Kollekcija-fotodokumentov.Op.1N1.D.2836zh.jpg)

Сейчас уже трудно представить, что до начала 1970-х годов улица Победы, как и большая часть Красного Камня, была типичным «спальником», покой которого охраняли две реки — Тагил и Вязовка, отделяющие этот район от центра города. Здесь не было плотного автомобильного трафика, весной улица благоухала ароматами цветущих яблонь и сирени, летом вдоль улицы пестрели цветами газоны и цветники. 

Положение стало меняться в 1975-м, когда был выстроен мост через речку Вязовку и по улице Пархоменко пошли караваны грузовых машин. А в конце 1970-х началось строительство моста через реку Тагил, который соединил улицы Победы и Космонавтов в 1980 году. Тагильские партийные функционеры, следуя веяниям того времени, посвятили пуск моста Олимпийским играм в Москве и объявили о том, что мост официально будет назван «Олимпийским». А в 1981-м по новому мосту было открыто и трамвайное движение.

Как уже говорилось выше, никаких особых достопримечательностей на улице Победы нет, если не считать кинотеатра «Красногвардеец», открытого здесь 14 марта 1959 года и сохранившего свой облик до наших дней, несмотря на все ветры перемен. «Красногвардеец» был славен тем, что во все времена шагал в ногу с техническим прогрессом. 


Кинотеатр «Красногвардеец» (фото неизв. автора, 1965 г. / фрагмент ориг. изображения)
(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/vyja-k-kamen//92a.jpg)

Одним из первых «Красногвардеец» внедрил широкоформатный показ фильмов, а затем и стереоскопический, первым в городе освоил многоканальный звук dolby digital. В наше время кинотеатр продолжает работать. Здесь не только демонстрируют фильмы, но также проводятся фестивали, кинолектории и детские праздники.

На улице Победы было всё: ресторан, кафе, большой мебельный магазин, специализированные книжный, овощной, молочный магазины, гастроном и промтоварный магазин, аптека. В 1972 году здесь появилась первая на Красном Камне девятиэтажка. 


Первая 9-этажка и книжный магазин (фото неизв. автора, 1970-е гг. / фрагмент ориг. изображения)
(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/vyja-k-kamen//K-Kamen.-Ulica-Pobedy-43.-Pervyj-devjatijetazhnyj-dom-goroda.-1972-g.-kopija.jpg)

А 7 мая 2010 года на улице Победы, напротив школы № 75/42, появился памятник тагильчанам Героям Советского Союза и кавалерам ордена Славы. Автором его стал известный тагильский скульптор Александр Иванов. Поиски средств на новый памятник пришлись на 2008-2009 годы, когда из-за кризиса денег в городском бюджете не хватало. Тогда мэрия обратилась к предприятиям города и тагильчанам с просьбой пожертвовать на памятник, кто сколько может. И, в канун празднования 65-й годовщины Победы, памятник был открыт.


Памятник тагильчанам Героям Советского Союза и кавалерам Ордена Славы 
(фото Сергея Завьялова, 2010 г. / с разрешения автора)
(https://fototerra.ru/photo/Russia/Nizhnij-Tagil/large-156130.jpg)

Городские легенды гласят, что по задумке автора проекта, верхняя часть монумента должна была подсвечиваться в тёмное время суток, что, безусловно, усиливало бы восприятие памятника. Но, как это часто случается в наше время, экономия взяла верх и никакой подсветки у памятника не замечено.

 

 

© 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»

По материалам альманаха «Тагильский краевед» №№ 1 – 16 и портала tagil-press.ru.

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