Редактора информагентства URA.RU Дениса Аллаярова задержали за дачу взятки начальнику отдела уголовного розыска одного из отделов полиции Екатеринбурга

Вчера, 5 июня, в редакции информагентства URA.RU прошли обыски, после которых в числе других сотрудников был задержан редактор Денис Аллаяров. Позже журналистов отпустили в качестве свидетелей по уголовному делу, возбуждённому в отношении неустановленных сотрудников полиции по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).

Однако позднее вечером Денис Аллаяров всё же был задержан повторно. Органами предварительного следствия ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий).

Также был задержан начальник отдела уголовного розыска отдела полиции № 10 Екатеринбурга Андрей Карпов, который, предположительно, сливал полицейские сводки журналистам. Органами предварительного следствия ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).

Сегодня, 6 июня, в Ленинский районный суд поступили ходатайства об избрании меры пресечения для обоих обвиняемых.